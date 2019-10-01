Астрономи виявили планету, яка ставить під сумнів існуючі космічні теорії

Міжнародна команда дослідників повідомила про відкриття планети під кодовою назвою GJ 3512b. Згідно із загальноприйнятим сучасним науковим уявленням, існування такого космічного об’єкта теоретично неможливе і ставить під сумнів теорію формування планет в Сонячній системі та за її межами.

Що відомо про відкриття? Відкриття зробили астрономами обсерваторій Alto (Сьєрра-Невада, США), Montsec Astronomical (Іспанія) та Las Cumbres Observatory (Каліфорнія, США), повідомляє CNET.

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За словами вчених, газовий гігант такої маси, що перебуває в 284 трильйонів кілометрів від Землі, "не повинен перебувати на орбіті своєї зірки" – червоного карлика в п'ять разів менше Сонця і в 50 разів менше яскравого. Для порівняння, маса Сонця приблизно в 333 000 разів більша за земну, а GJ 3512b важить всього в 250-270 разів менше свого світила.

Навколо таких зірок повинні бути тільки планети розміром із Землю, або більш масивні суперземлі,

– заявив один з авторів дослідження Крістоф Мордасіні.

Існування гігантської планети ставить під сумнів наукову модель акреції, яку використовували для пояснення того, як утворюються планети в нашій галактиці.

За словами провідного автора дослідження Карлоса Моралеса, зірки з низькою масою, такі як червоні карлики, повинні мати протопланетні диски з малою масою, в яких менше матеріалу для утворення газових гігантів. Вчений упевнений, що відкриття доводить теорію гравітаційної нестійкості при поясненні механізму формування космічних тіл.

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