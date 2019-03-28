Audi представить компактний електрокар для конкуренції з Tesla Model 3

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Audi представить компактний електрокар
Audi представить компактний електрокар / Фото з вільних джерел

Компанія Audi вже почала працювати над компактним седаном із повністю електричною силовою установкою. За повідомленнями головного дизайнера компанії Марка Ліхте автомобіль за своїми габаритами відповідатиме моделі Audi A4.

Особливості електрокара. Ресурс Autocar повідомляє, що в основу майбутнього електрокара ляже архітектура PPE (Premium Platform Electric), в розробці якої брали участь фахівці Porsche та Audi. Ця платформа стане основою низки електромобілів Audi – від масових моделей В-класу до автомобілів сегменту D.

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Основні характеристики. Технічні характеристики майбутнього седана поки не розкриваються. На комерційному ринку новинка Audi складе конкуренцію "народному" електромобілю Tesla Model 3.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Дата виходу. Електричний седан компанія має намір анонсувати в 2023 році. Додамо, що до 2025 року Audi представить дванадцять повністю електричних моделей для ключових ринків по всьому світу.

При цьому приблизно третина загального обсягу продажів бренду складуть електрифіковані версії автомобілів існуючого ряду. Машини з електроприводом будуть представлені у всіх ключових сегментах – від компактних моделей до автомобілів бізнес-класу.

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Теги: Техно Авто Новини Техно Штучний інтелект Tesla Audi
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