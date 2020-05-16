Автономність смартфонів та ноутбуків зросте завдяки новій функції Google Chrome: як її увімкнути

Google анонсувала нову функцію браузера Сhrome – жорсткий алгоритм блокування онлайн-реклами. Фахівці компанії впевнені, що таким чином зможуть значно розвантажити процесори і оперативну пам'ять ноутбуків і смартфонів, підвищивши їх автономність. Випробувати нововведення можна вже сьогодні.

За даними Google, близько 0,3% інтернет-реклами "з'їдає" до 27% всього трафіку, що проходить через пристрій користувача, розповідає Engadget. Як правило, це оголошення з мультимедійними елементами, які знижують час автономної роботи смартфонів та ноутбуків завдяки збільшенню навантаження на системні ресурси. Google вирішить цю проблему.

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Що зробить Google для підвищення автономності

У серпні 2020 року Google планує випустити нову версію Chrome c вбудованим блокувальником реклами і функцією обмеження доступу для "важких" банерів. У браузері з'явиться поріг в 4 МБ мережевих даних і не більше 60 секунд загального використання процесора з інтервальним розподілом по 15 секунд для подібного контенту, на місці якого відобразиться сповіщення про його блокування.

Як випробувати функцію вже зараз

Хоча відповідна версія браузера вийде лише через кілька місяців, функція вже знаходиться на стадії тестування. Активувати її можна, відкривши в рядку введення вдреси chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention і увімкнувши функцію Heavy Ad Intervention.

Після перезапуску браузера блокувальник вимогливих до ресурсів пристрою оголошень буде активовано.



Як результат, на місці вимогливої реклами користувач побачить повідомлення

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