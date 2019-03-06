Без прикрас: 5G-стратегія від Huawei

Всеосяжний зв'язок 5G стає основою світу "розумних" технологій. Huawei пропонує повний набір обладнання та рішень для 5G-мереж, у тому числі чипи, мережі, пристрої та хмарні сервіси. Користувачі зможуть використовувати мережу 5G з найвищою швидкістю та найкращим покриттям сигналу навіть на ранніх стадіях розробки 5G-пристроїв.

Сучасні телекомунікаційні технології змінили життя людини і стали найважливішим двигуном розвитку суспільства. Мережа першого покоління (1G) відкрила епоху мобільних дзвінків. Після цього мережа 2G ознаменувала настання ери глобальної комунікації. Надалі мережі 3G і 4G привели світ в епоху мобільного інтернету.

Сьогодні 5G робить черговий прорив у сфері технологій і відкриває приголомшливі можливості "інтелектуального світу", в основі якого лежать сприйняття, взаємодія та всеосяжний зв'язок.

5G є ключовим компонентом інтелектуальної стратегії Huawei для будь-яких сценаріїв використання. Підключена платформа Huawei застосовуватиме 5G-технології для всіх сфер. "Розумний" будинок, мобільна робота, інтелектуальні технології водіння, а також хмарні VR- і AR-технології дозволять створити інтелектуальну екосистему 5G. Компанія розроблятиме пристрої, що працюють під управлінням штучного інтелекту, у тому числі 5G-смартфони, мобільні роутери, автомобільні пристрої, індустріальні IoT-модулі, мобільний Wi-Fi, AR- і VR-технології тощо.

Постає питання: чим "розумний" пристрій епохи 5G відрізнятиметься від попередніх в очах користувача?

Унікальний досвід користування для всіх сценаріїв

З настанням епохи 5G можливість підключення стала нагадувати платформу, а не канал – тепер, немов океан, вона охоплює все більшу територію. За прогнозами компанії Huawei, у 2025 році число "розумних пристроїв" досягне 40 мільярдів, а глобальних зв'язків – 100 мільярдів, з них 90% працюватимуть на основі технології IoT.

Підключена платформа значно спростить можливість роботи в Мережі. На даний момент більшість електронних пристроїв стандартно працює офлайн і не пов'язана між собою. Завдяки 5G наші пристрої будуть стандартно працювати онлайн.

Впровадження 5G дозволить перетворити на реальність повністю підключений світ. А об'єднання цифрового і реального світу перенесе наше сприйняття технологій на абсолютно новий рівень. Один ідентифікатор може працювати у всіх пристроях, забезпечуючи користувачам інтелектуальний досвід для всіх сценаріїв використання.

Стандарт 4G змінив життя людини, а 5G зробить його кращим. Високий діапазон частот і низька затримка передачі даних гарантують безпрецедентний досвід користування.

Дані обробляються, передаються і зберігаються у "хмарі". Завдяки тонкому пристрою, високому діапазону частот і застосуванню хмарного додатка 5G можна буде використовувати у всіх сферах життя. Серед них автомобільна індустрія (автономне водіння), "розумне" місто, медицина (тривимірна візуалізація і голограми), ігри (інтерактивні ігри) та комунікація багатьма мовами (автоматизований переклад). 5G радикально змінить наше життя.

Сценарій всеосяжного використання хмарних рішень виведе всі пристрої на новий інтелектуальний рівень

Після реалізації усіх можливостей підключення до сценарію всеосяжного використання хмарних рішень залишиться лише один крок. 5G забезпечує вищу швидкість з'єднання і поліпшений зв'язок, оптимізуючи інтеграцію між хмарою та "розумним" пристроєм. Це забезпечить підключення смартфонів, ноутбуків, планшетів, динаміків та інших пристроїв у хмарі.

Так, дані, які зберігаються локально або у хмарі, більше не розділяються. Хмарне сховище даних таке ж швидке, як і локальне. Тому користувачі можуть насолоджуватися можливостями збільшеного сховища і кращою обчислювальною потужністю в будь-який час і в будь-якому місці.

5G працює швидше і з нижчим значенням затримки, тому можливості штучного інтелекту (AI) також можуть бути удосконалені. За допомогою хмарного інтелектуального процесора користувачі 5G зможуть у режимі реального часу перекладати мовлення інших. Безпілотні автомобілі будуть миттєво дізнаватися про надзвичайні ситуації, що знизить кількість аварій і дорожніх пригод.

5G – це платформа, яка з'єднує все у світі для створення інтелектуального простору. З розвитком AI-чипів штучний інтелект можна інтегрувати в різні пристрої, такі як кінцевий, граничний пристрій і хмара. Це дозволить кожній людині, кожній родині та кожній організації отримати доступ до інтелектуальних рішень, що відкриває величезний потенціал для розробки нових додатків.

У майбутньому пристрої зможуть природно взаємодіяти онлайн і в режимі реального часу, швидше реагувати та надавати ефективні послуги. Більшу кількість пристроїв буде підключено завдяки синергії хмарних технологій, мереж і чипсетів. Світ скоро зміниться і перейде від режиму роботи Plug and Play ("підключай і працюй") до режиму Plug and Intelligence ("підключай і вмикай ШІ").

Після підключення до хмари смартфон миттєво перетвориться в один з найпотужніших комп'ютерів на ринку. Його можна буде використовувати як робочу станцію або для рендерингу зображень, а також як ігрову консоль для використання на ходу. Хмарні обчислення – це лише одна з можливостей у середовищі всеосяжного використання хмарних рішень. Завдяки "розумним" пристроям, високій пропускній здатності та хмарним додаткам відкриються нові переваги використання хмари. Компанія Huawei назвала цей новий сервіс Cloud X. Він відкриє безліч можливостей у майбутньому.

Переваги 5G-пристроїв Huawei

5G змінить картину сприйняття пристроїв. Ми побачимо їх в інших формах і розмірах, що вплине на теперішні тенденції. Huawei анонсувала складаний 5G-смартфон Huawei Mate X, який демонструє інноваційні та технологічні можливості компанії. Сьогодні на ринку доступні різні 5G-пристрої. У чому їхня відмінність від 5G-пристроїв Huawei?

Balong 5000 підтримує багаторежимну і дубльовану архітектуру мережі, що дозволяє використовувати 5G по-справжньому

5G-смартфон, абонентське обладнання (CPE) та інші термінальні пристрої Huawei підтримують передові можливості чипсетів, пристроїв і мережі, що дозволяє застосовувати технологію 5G на ранніх етапах її впровадження на ринку.

Завдяки компактним габаритам і високому ступеню інтеграції Balong 5000 підтримує 2G, 3G, 4G і 5G на єдиному кристалі. На ранніх етапах комерційного впровадження 5G мобільні термінали часто обмінюються даними між різними режимами.

Однокристальна схема Balong 5000 може ефективно знижувати затримки й енергоспоживання, що значно підвищує можливості взаємодії з користувачами на ранніх стадіях комерційного впровадження 5G. Balong 5000 – це ще один крок уперед для серії чипсетів Balong.

Balong 5000 підтримує багаторежимну архітектуру мережі та є першим у світі чипсетом з автономною (SA) і неавтономною (NSA) архітектурою мережі (5G NSA – це архітектура мережі 5G, створена на базі застарілої мережі 4G LTE, у той час як автономна 5G матиме власну незалежну архітектуру, що випливає з назви). Balong 5000 відповідає різним вимогам користувачів і операторів для підключення пристроїв на різних етапах впровадження 5G.

Під час ранньої комерціалізації 5G чипсет Balong 5000 дозволяє використовувати цю технологію в мережевому режимі NSA, що забезпечує найкращу у світі швидкість 5G. Після переходу 5G до режиму SA пристрої на базі Balong 5000 зможуть використовувати цей стандарт на архітектурі SA після оновлення програмного забезпечення операторів. Це суттєва перевага для користувачів наявних пристроїв.

AI покращує можливості зв'язку

Тепер глобальний спектр 5G переважно підтримує n77, n78 і n79. Чим більший спектр, тим менша зона покриття. Це означає, що користувачі з околиць невеликих міст отримуватимуть слабкий сигнал. Однак компанія Huawei має ексклюзивну технологію поліпшення покриття висхідного каналу, яка поліпшить характеристики покриття висхідного зв'язку та забезпечить більшу зону покриття 5G.

Huawei має величезний досвід у розробці антен. Смартфон Huawei Mate X оснащено технологією інтелектуальної антени, яка може розпізнати сценарії використання для її автоматичного перемикання. Завдяки цьому користувачі отримають швидший і безперебійний доступ до інтернету для всіх сценаріїв використання, починаючи від ігор до перегляду відео та веб-сторінок.

Huawei Mate X об'єднує процес протоколу зв'язку і технології штучного інтелекту. Він розпізнає середовище і якість мережі, щоб забезпечити оптимізацію налаштувань інтернету. Зі смартфоном Huawei Mate X ви можете насолоджуватися оптимальним зв'язком у ліфтах, високошвидкісних поїздах і метро. Крім того, Huawei Mate X об'єднує можливості базової станції із захисту від несанкціонованого доступу на рівні чипсета та AI-алгоритм, що в подальшому забезпечує безпеку зв'язку.

Завдяки понад 30 рокам досвіду в телекомунікаційній сфері компанія Huawei має провідні рішення з використанням двох SIM-карт і двома режимами очікування. Подвійний слот для SIM-карт смартфона Huawei Mate X підтримує як 5G, так і 4G. Поки одна SIM-карта використовується для зв'язку VoLTE, друга може приймати дзвінки або використовуватися для веб-серфінгу. Завдяки цьому зменшується кількість переривань з'єднання з мережею і пропущених дзвінків. За допомогою цього рішення користувачі можуть насолоджуватися зручним і бездоганним зв'язком.

Balong 5000 підтримує найвищу швидкість мережі

5G-термінали Huawei можуть безпосередньо підключатися до комерційної мережі постачальників, демонструючи високу пропускну здатність. Huawei Mate X забезпечує пропускну здатність до 200 МГц, а теоретична пікова пропускна здатність становить до 4,6 Гбіт/с. Окрім того, Huawei 5G CPE Pro підтримує 4G і 5G, щоб забезпечити найвищу швидкість до 3,2 Гбіт/с у комерційних мережах.

Використовувати підключені пристрої за максимумом неможливо без підтримки нижнього чипсета. Balong 5000 – перший чипсет, що відповідає галузевим стандартам пікової швидкості завантаження 5G. При частоті суб-6 ГГц (діапазон низьких частот, основний спектр, що використовується для 5G) Balong 5000 може досягати швидкості завантаження до 4,6 Гбіт/с.

При міліметровому діапазоні (діапазон високих частот, що використовується для розширеного спектра 5G) Balong 5000 може досягати швидкості завантаження до 6,5 Гбіт/с. Наразі це у 10 разів швидше за максимальну швидкість 4G LTE на ринку, що відкриває перед користувачами можливості використання 5G-мережі, яким немає рівних.

5G – це революція у сфері широкосмугового доступу. Це перехід від фіксованого широкосмугового доступу до бездротового мобільного широкосмугового доступу. Huawei 5G CPE Pro підтримує технологію Plug and Use ("увімкни і використовуй"), забезпечуючи ультрагігабітний WAN (Wide Area Network) доступ до осель і підприємств.

Huawei 5G CPE Pro працює на базі Balong 5000, що дозволяє завантажувати HD-відео розміром 1 ГБ усього за три секунди, а також без затримок стрімити відео з роздільною здатністю 8К. Це встановлює нові стандарти для домашнього абонентського обладнання (CPE). Huawei 5G CPE Pro – це перший 5G-пристрій CPE з підтримкою протоколів Huawei HiLink, який відкриває нові можливості "розумних" будинків в епоху 5G.

Синергія та оптимізація ключових рішень Huawei

На перших етапах оновлення технологій зв'язку кожного покоління існуватиме безліч аспектів щодо передачі даних та енергоспоживання, які потребують поліпшення. Huawei підтримує комплексні можливості системи, включаючи чипсети, мережі, термінали та хмарні послуги. Це дозволяє компанії швидко оновити продукти і забезпечити відповідність апаратних функцій і можливостей мережі для оптимізації продуктивності терміналів. Іншим постачальникам терміналів не вистачає мереж або чипів, тому для них це є неможливим.

За допомогою об'єднання мереж, чипів і терміналів компанія Huawei зможе швидко оптимізувати архітектуру кристала, щоб підвищити продуктивність і зменшити енергоспоживання. Завдяки спільній роботі у хмарі та інтелектуальному управлінню Huawei зможе полегшити перевантаження відео у режимі реального часу, оптимізувати продуктивність передачі даних і надати користувачам безперебійні та високоякісні відеопослуги.

Компанія Huawei має широке портфоліо чипсетів і може запропонувати комплексні 5G-чипсети для терміналів, мереж і дата-центрів. Чипи підтримують повномасштабні і широкодіапазонні мережі та можуть налаштовувати власні алгоритми. Глибока інтеграція чипсета забезпечить користувачам найкращі можливості бездротового 5G-зв'язку і мікрохвильову технологію, зміцнюючи конкурентоспроможність і лідерські позиції компанії Huawei.

Запуск багаторежимного 5G-чипсета Balong 5000 офіційно відкриває еру 5G. Цей чипсет підтримує широку лінійку 5G-продуктів, включаючи смартфони, пристрої домашнього широкосмугового зв'язку, пересувні пристрої та 5G-модулі. Він відкриє користувачам нові можливості використання 5G у різних умовах.

Будучи піонером 5G-сфери, Huawei на кілька кроків випереджає інші компанії та бере на себе роль лідера ринку, вирішивши безліч завдань цієї галузі. Huawei має понад 2 тисячі 5G-патентів, що охоплюють усі аспекти 5G-зв'язку. Багато рішень компанії було затверджено за стандартом 3GPP 5G.

Будучи новатором 5G, Huawei розгорнула науково-дослідницьку діяльність у сфері 5G у 2009 році. Наразі компанія є єдиним постачальником, що надає комплексні 5G-системи (включаючи базові мережі, лінії передачі, базові станції та пристрої). У штаті Huawei понад 5 700 інженерів, які займаються дослідженнями й розробками у галузі 5G, 500 з них – провідні експерти цього напряму.

Huawei створила 11 спільних інноваційних центрів у всьому світі для розробки 5G-рішень. Станом на січень 2019 року компанія виграла 30 комерційних контрактів з розробки 5G-рішень і встановила понад 25 тисяч базових станцій у всьому світі.

2019 стане роком комерційного запуску 5G для більшості найбільших глобальних операторів зв'язку. Швидкість розгортання 5G зростатиме. 5G-індустрія готова до використання за стандартами, продуктами, пристроями, безпекою і комерційною діяльністю.

Huawei співпрацюватиме з гравцями ринку і партнерами для спільного використання інноваційних можливостей 5G, а також сприятиме знайомству користувачів із всеосяжним інтелектуальним світом.