Білборд "Kak tebe takoe, Elon Musk?": як відреагував Маск

Мільярдер Ілон Маск не оцінив дотепний білборд з написом з "Kak tebe takoe, Elon Musk?", який розмістили біля офісу його компанії SpaceX в каліфорнійському місті Хоторні США.

Цей білборд розмістили організатори бізнес-форуму в Краснодарі. На білборді є QR-код, який перенаправляє на відео, зняте спеціально для Маска.

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Користувачка Катерина Павлюченко у Twitter опублікувала фото, в якому анонсувала цей бізнес-форум і посміялася над курйозним білбордом.

Маск відреагував на білборд

"Творчі люди з Краснодара орендували рекламний щит в Hawtorn біля офісу SpaceX, щоб запросити Ілона Маска на свій бізнес-форум...Ілон, ти обов'язково повинен відповісти їм, щоб поважати їх творчість!", – написала Павлюченко.

На цей пост і відреагував Маск. Цікаво, що він відповів російською мовою: "Язик добре підвішений".

Що таке мем “Як тобі таке Ілон Маск”? Це популярний мем в Росії та Україні. Таким висловом коментують абсурдні “винаходи”, на кшталт чохла на пульт від телевізора. Його часто пишуть у соцмережах і тегають Маска. Кілька разів Маск відповідав, що думає про ці “розробки”.

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