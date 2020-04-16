BlaBlaCar запустив сервіс для взаємної допомоги з покупками
Сервіс BlaBlaCar, що займається організацією спільних поїздок, ще в березні почав закликати своїх користувачів обмежувати пересування, щоб зупинити пандемію коронавірусу. Тепер компанія вирішила запустити нову послугу – BlaBlaHelp.
Це новий безкоштовний додаток для взаємної допомоги з покупками. BlaBlaHelp вже доступний в Україні.
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За допомогою застосунка люди, що потребують допомоги з походом в магазин, можуть знайти користувача, який з цим допоможе.
"BlaBlaCar розробив новий додаток, щоб люди могли допомогти один одному з покупкою необхідних речей. Додаток дає змогу користувачам знайти надійних помічників або запропонувати свою допомогу сусідам", – розповіли у BlaBlaCar.
Як працює BlaBlaHelp
BlaBlaHelp можна завантажити в магазинах додатків iOS та Android. Для того, щоб стати помічником, потрібно зареєструватися або увійти в додаток через акаунт BlaBlaCar. Далі в спеціальному полі, потрібно заповнити дані про послуги, які ви можете запропонувати.
BlaBlaHelp дуже актуальний у період карантину / Скріншот
Якщо ви шукаєте користувача, який може допомогти з покупками, потрібно завантажити додаток, вибрати на карті найближчого помічника і натиснути "Відправити запит".
Нині в Україні є 6 мільйонів користувачів сервісу BlaBlaCar. Усі ці люди є потенційними замовниками або ж виконавцями послуги щодо покупки продуктів.
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