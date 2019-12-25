Блогери змайстрували летючого робопилососа здатного самостійно підійматися сходами: відео

Поява роботів пилососів істотно полегшила життя багатьом людям, у яких немає часу на самостійне прибирання будинку. Однак навіть у найбільш просунутих моделей є один істотний недолік: вони не здатні підійматися і спускатися сходами. Це означає, що з поверху на поверх робопилосос доводиться переносити вручну.

Відеоблогери-інженери Пітер Сріполь і Вільям Осман зі Сполучених Штатів вирішили цю проблему радикальним способом: вони "навчили" робопилосос літати, повідомляє New Atlas.

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Особливості робопилососа коптера

За основу інженери взяли дешеву модель робопилососа, до корпусу якої прикріпили три невеликих пропелери. Крім того, пристрій забезпечили навісними направляючими, аби захистити його від обертання на одному місці. Акумулятор для живлення пропелерів просто прикріпили до кришки пилососа.

Після перших успішних експериментів інженери навчили літати потужніший робопилосос Roomba. Одержаний в результаті прилад може підійматися сходами і проводити прибирання в багатоповерхових приміщеннях. Правда, для керування ним через радіопередавач все ще необхідний оператор-людина.

Демонстрація роботи робопилососа коптера:

Летючий робопилосос виглядає незвично, до того ж під час польоту він генерує багато шуму, а під час зльоту і посадки розганяє пил пропелерами. Тому невідомо, чи надихнеться хтось із виробників побутової техніки ентузіазмом блогерів.

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