Boeing продемонстрував своє безпілотне аеротаксі

Авіабудівна корпорація Boeing провела перший випробувальний політ автономного пасажирського літака, призначеного для пересувань в умовах міста. Випробування повітряного судна пройшли успішно.

Відповідне відео компанія поширила у своєму Twitter.

Читайте також: Безпілотники призвели до збоїв у роботі аеропорту Ньюарк у США

Під час тестового запуску літальний апарат виконав контрольований зліт, зависання у повітрі і посадку. Аеротаксі працює на електриці і може здійснювати автономний політ на відстані понад 80 кілометрів. Довжина транспортного засобу – близько дев'яти метрів, ширина – 8,5 метра.

Ще один крок від нас. Ми успішно випробували наше пасажирське повітряне судно. Ми продовжуємо розвиватися в напрямку безпечного та збалансованого руху в умовах міської екосистеми,

– зазначили представники компанії в офіційному повідомленні.

Компанія буде продовжувати випробування, щоб підвищити безпеку таксі і вдосконалити режим прямого польоту.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz — The Boeing Company (@Boeing) 23 січня 2019 р.

Створенням літака займається підрозділ Boeing NeXt разом з організацією Aurora Flight Sciences. Інженери останньої займаються розробкою обладнання для вертикального зльоту і посадки з використанням електричних двигунів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно