Boeing продемонстрував своє безпілотне аеротаксі

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Аеротаксі від Boeing пройшло випробування
Аеротаксі від Boeing пройшло випробування / Boeing Corp.

Авіабудівна корпорація Boeing провела перший випробувальний політ автономного пасажирського літака, призначеного для пересувань в умовах міста. Випробування повітряного судна пройшли успішно.

Відповідне відео компанія поширила у своєму Twitter.

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Під час тестового запуску літальний апарат виконав контрольований зліт, зависання у повітрі і посадку. Аеротаксі працює на електриці і може здійснювати автономний політ на відстані понад 80 кілометрів. Довжина транспортного засобу – близько дев'яти метрів, ширина – 8,5 метра.

Ще один крок від нас. Ми успішно випробували наше пасажирське повітряне судно. Ми продовжуємо розвиватися в напрямку безпечного та збалансованого руху в умовах міської екосистеми,
– зазначили представники компанії в офіційному повідомленні.

Компанія буде продовжувати випробування, щоб підвищити безпеку таксі і вдосконалити режим прямого польоту.

Створенням літака займається підрозділ Boeing NeXt разом з організацією Aurora Flight Sciences. Інженери останньої займаються розробкою обладнання для вертикального зльоту і посадки з використанням електричних двигунів.

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Теги: Техно Ґаджети авіація
Джерело: 24 Канал
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