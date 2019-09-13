Borderlands 3: огляд, трейлер та системні вимоги гри

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Borderlands 3: огляд, трейлер і сюжет гри
Borderlands 3: огляд, трейлер та системні вимоги гри / Фото з вільних джерел

У п'ятницю, 13 вересня, офіційно вийшов мультиплеєрний шутер Borderlands 3. Гравці вже оцінили технічну складову гри, а журналісти й сам проєкт.

Що відомо про гру? Borderlands 3 – це комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи з елементами RPG, розроблена американською студією Gearbox Software. Гра стала четвертою в серії Borderlands і продовженням Borderlands 2.

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Гра офіційно вийшла на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 і Xbox One.

Спочатку на персональних комп'ютерах Borderlands 3 буде поширюватися через онлайн-сервіс Epic Games Store, реліз гри в Steam запланований на квітень 2020 року.

Сюжет 

Станьте одним із шукачів Сховища, кожен з яких володіє розвиненим деревом навичок, потужними здібностями і широкими можливостями налаштування, і завадьте близнюкам Каліпсо об'єднати бандитські клани і дістати панування над усією галактикою,
– йдеться в описі до гри.

Крім цього, ви зможе відправитися за межі Пандори і відкрити нові світи з унікальним середовищем і противниками.

Системні вимоги. "Незалежно від того, яку платформу ви використовуєте, щоб грати в Borderlands 3, все бійки на екрані будуть виглядати фантастично, з хаотичною бійнею і яскравими бойовими навичками", – йдеться на сайті гри.

Мінімальні истемні вимоги Borderlands 3

  • Операційна системаWindows 7 / 8 / 10
  • ПроцесорAMD FX-8350 / Intel Core i5-3570
  • ВідеокартаAMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
  • Оперативна пам'ять6 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Borderlands 3

  • Операційна системаWindows 7 / 8 / 10
  • ПроцесорAMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770
  • Відеокарта AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Оперативна пам'ять16 ГБ

 

Відгуки. Геймери відзначають, що при запуску гри в режимі DirectX 12 Borderlands 3 дуже довго завантажується, а потім також довго доводиться чекати заставки між рівнями. Тому рекомендують використовувати виключно DX11.

Трейлер гри Borderlands 3 – дивіться відео

Страждають і власники новомодних ультраширокоформатних моніторів, а ще геймери скаржаться на недоробки з озвученням і мовою.

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Що ж стосується перших відгуків журналістів, то вони здебільшого позитивні. Ось оцінки деяких передових ігрових видань:

  1. XGN – 95%
  2. Hobby Consolas – 94%
  3. PC Games – 90%
  4. IGN – 90%
  5. Forbes – 90%
  6. Shacknews – 90%
  7. GameStar – 88%
  8. Game Informer – 80%
  9. PC Gamer – 63%.

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Теги: Техно Ігри
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