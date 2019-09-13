Borderlands 3: огляд, трейлер та системні вимоги гри

У п'ятницю, 13 вересня, офіційно вийшов мультиплеєрний шутер Borderlands 3. Гравці вже оцінили технічну складову гри, а журналісти й сам проєкт.

Що відомо про гру? Borderlands 3 – це комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи з елементами RPG, розроблена американською студією Gearbox Software. Гра стала четвертою в серії Borderlands і продовженням Borderlands 2.

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Гра офіційно вийшла на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 і Xbox One.

Спочатку на персональних комп'ютерах Borderlands 3 буде поширюватися через онлайн-сервіс Epic Games Store, реліз гри в Steam запланований на квітень 2020 року.

Сюжет

Станьте одним із шукачів Сховища, кожен з яких володіє розвиненим деревом навичок, потужними здібностями і широкими можливостями налаштування, і завадьте близнюкам Каліпсо об'єднати бандитські клани і дістати панування над усією галактикою,

– йдеться в описі до гри.

Крім цього, ви зможе відправитися за межі Пандори і відкрити нові світи з унікальним середовищем і противниками.

Системні вимоги. "Незалежно від того, яку платформу ви використовуєте, щоб грати в Borderlands 3, все бійки на екрані будуть виглядати фантастично, з хаотичною бійнею і яскравими бойовими навичками", – йдеться на сайті гри.

Мінімальні истемні вимоги Borderlands 3 Операційна система Windows 7 / 8 / 10

Windows 7 / 8 / 10 Процесор AMD FX-8350 / Intel Core i5-3570

AMD FX-8350 / Intel Core i5-3570 Відеокарта AMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB

AMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB Оперативна пам'ять6 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Borderlands 3 Операційна система Windows 7 / 8 / 10

Windows 7 / 8 / 10 Процесор AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770 Відеокарта AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Оперативна пам'ять16 ГБ

Відгуки. Геймери відзначають, що при запуску гри в режимі DirectX 12 Borderlands 3 дуже довго завантажується, а потім також довго доводиться чекати заставки між рівнями. Тому рекомендують використовувати виключно DX11.

Трейлер гри Borderlands 3 – дивіться відео

Страждають і власники новомодних ультраширокоформатних моніторів, а ще геймери скаржаться на недоробки з озвученням і мовою.

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Що ж стосується перших відгуків журналістів, то вони здебільшого позитивні. Ось оцінки деяких передових ігрових видань:

XGN – 95% Hobby Consolas – 94% PC Games – 90% IGN – 90% Forbes – 90% Shacknews – 90% GameStar – 88% Game Informer – 80% PC Gamer – 63%.

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