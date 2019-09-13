Borderlands 3: огляд, трейлер та системні вимоги гри
У п'ятницю, 13 вересня, офіційно вийшов мультиплеєрний шутер Borderlands 3. Гравці вже оцінили технічну складову гри, а журналісти й сам проєкт.
Що відомо про гру? Borderlands 3 – це комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи з елементами RPG, розроблена американською студією Gearbox Software. Гра стала четвертою в серії Borderlands і продовженням Borderlands 2.
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Гра офіційно вийшла на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 і Xbox One.
Спочатку на персональних комп'ютерах Borderlands 3 буде поширюватися через онлайн-сервіс Epic Games Store, реліз гри в Steam запланований на квітень 2020 року.
Сюжет
Станьте одним із шукачів Сховища, кожен з яких володіє розвиненим деревом навичок, потужними здібностями і широкими можливостями налаштування, і завадьте близнюкам Каліпсо об'єднати бандитські клани і дістати панування над усією галактикою,
– йдеться в описі до гри.
Крім цього, ви зможе відправитися за межі Пандори і відкрити нові світи з унікальним середовищем і противниками.
Системні вимоги. "Незалежно від того, яку платформу ви використовуєте, щоб грати в Borderlands 3, все бійки на екрані будуть виглядати фантастично, з хаотичною бійнею і яскравими бойовими навичками", – йдеться на сайті гри.
Мінімальні истемні вимоги Borderlands 3
- Операційна системаWindows 7 / 8 / 10
- ПроцесорAMD FX-8350 / Intel Core i5-3570
- ВідеокартаAMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
- Оперативна пам'ять6 ГБ
Рекомендовані системні вимоги Borderlands 3
- Операційна системаWindows 7 / 8 / 10
- ПроцесорAMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770
- Відеокарта AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Оперативна пам'ять16 ГБ
Відгуки. Геймери відзначають, що при запуску гри в режимі DirectX 12 Borderlands 3 дуже довго завантажується, а потім також довго доводиться чекати заставки між рівнями. Тому рекомендують використовувати виключно DX11.
Трейлер гри Borderlands 3 – дивіться відео
Страждають і власники новомодних ультраширокоформатних моніторів, а ще геймери скаржаться на недоробки з озвученням і мовою.
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Що ж стосується перших відгуків журналістів, то вони здебільшого позитивні. Ось оцінки деяких передових ігрових видань:
- XGN – 95%
- Hobby Consolas – 94%
- PC Games – 90%
- IGN – 90%
- Forbes – 90%
- Shacknews – 90%
- GameStar – 88%
- Game Informer – 80%
- PC Gamer – 63%.
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