Браузер Internet Explorer виявився небезпечним: у чому причина

Браузер Internet Explorer, незважаючи на низьку популярність, досі використовується багатьма користувачами, в тому числі і корпоративними. Однак нещодавно фахівці виявили уразливість, яка дає змогу хакерам атакувати комп’ютери, на яких запущений браузер.

У чому проблема

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Китайська дослідницька група з безпеки Qihoo 360 повідомила про виявлення уразливості в Internet Explorer, яка пов'язана з механізмом обробки пам'яті. Використовуючи "дірку" в коді браузера, зловмисник може віддалено запускати шкідливий код на зараженому комп'ютері.

Наявність прогалини в додатку підтвердили і фахівці US-CERT – підрозділи внутрішньої безпеки США. За їх словами, вразливість вже активно експлуатується кіберзлочинцями.

VU#338824: Microsoft Internet Explorer Scripting Engine memory corruption vulnerability https://t.co/VAnKfBDdLU — US-CERT (@USCERT_gov) January 18, 2020

Реакція Microsoft

Після низки повідомлень про уразливість браузера Microsoft визнала існування проблеми, але так і не випустила відповідний патч. Таким чином під загрозою зараження опинилися всі версії Windows (включаючи Windows 7), які більше не отримують оновлення безпеки.

Як себе захистити

Користувачам Windows 10, які використовують класичний браузер, рекомендують перейти на Edge або інше альтернативне рішення до випуску програмного виправлення для Internet Explorer. Очікується, що відповідний апдейт увійде до складу регулярного патча ОС, випуск якого запланований на 11 лютого.

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