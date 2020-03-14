Через коронавірус Apple на 2 тижні закриває магазини в усьому світі

Корпорація Apple через поширення коронавірусу прийняла рішення закрити фірмові магазини у всьому світі, окрім материкового Китаю. Обмеження діятимуть з 14 по 27 березня.

Рішення про тимчасове закриття магазинів Apple у твіттері опублікував генеральний директор компанії Тім Кук.

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За його словами, люди на своїх місцях та в громадах повинні робити все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Apple тимчасово закриває всі магазини за межами материкового Китаю до 27 березня,

– написав Кук.

Таким є вклад компанії в боротьбу з глобальним поширенням захворювання.

Крім того, гендиректор Apple додав, що компанія виділить 15 мільйонів доларів для допомоги у відновленні від коронавірусу по всьому світу.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ — Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020

Зверніть увагу! Через вплив коронавірусу корпорація Apple змушена була закрити всі свої магазини на території Китаю. Однак 13 березня магазини знову запрацювали.

Основне про коронавірус

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 тисяч 429 людей . Загальна кількість інфікованих – 145 тисяч 369 осіб по всьому світу, одужали понад 71 тисяча людей.

11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус.

пандемію Найбільше на коронавірус захворіли в Китаї, з європейських країн – Італії.

13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Загалом в Ук раїні ще 2 людей залишаються хворими на коронавірус.

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