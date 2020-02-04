Через спалах коронавірусу китайським геймерам безкоштовно роздають порногру

У Китаї продовжує стрімко поширюватись смертельно небезпечний коронавірус. Аби зупинити поширення вірусу, китайцям радять якомога рідше виходити у людні місця.

Як передає pcgamesn.com, жителям постраждалих районів Китаю рекомендують не виходити здому. Тож аби заохочувати китайців більше часу проводити вдома, фанатам ігор запропонували цікаве заохочення – безкоштовну порногру Mirror в Steam. З такою ініціативою виступили самі розробники.

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"Щоб уникнути зараження 2019 nCoV, краще залишатися вдома. Тому ми вирішили роздати 45 000 копій Mirror, щоб у вас була компанія. Будь ласка, прийміть наш подарунок і будьте сильними!", – кажуть творці гри.

Китайським геймерам безкоштовно роздають Mirror

Що таке Mirror? Це гра у стилі хентай. Її випустили у 2018 році. І вона стала однією з найкращих ігор у своєму класі. На сервісі Steam ця гра отримала 97% позитивних відгуків.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Зокрема, вірус зафіксували в Таїланді, Японії, Гонконгу, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США. В Україні не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом.



За останніми даними, кількість хворих у всьому світі сягає вже 20 тисяч 438 осіб, померлих від коронавірусу – 435.

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