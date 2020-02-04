24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Через спалах коронавірусу китайським геймерам безкоштовно роздають порногру

309 Читать новость на русском
Китайським геймерам безкоштовно роздають порногру / gagadget.com

У Китаї продовжує стрімко поширюватись смертельно небезпечний коронавірус. Аби зупинити поширення вірусу, китайцям радять якомога рідше виходити у людні місця.

Як передає pcgamesn.com, жителям постраждалих районів Китаю рекомендують не виходити здому. Тож аби заохочувати китайців більше часу проводити вдома, фанатам ігор запропонували цікаве заохочення – безкоштовну порногру Mirror в Steam. З такою ініціативою виступили самі розробники.

До теми: Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу

"Щоб уникнути зараження 2019 nCoV, краще залишатися вдома. Тому ми вирішили роздати 45 000 копій Mirror, щоб у вас була компанія. Будь ласка, прийміть наш подарунок і будьте сильними!", – кажуть творці гри.

Китайським геймерам безкоштовно роздають Mirror

Китайським геймерам безкоштовно роздають Mirror

Що таке Mirror? Це гра у стилі хентай. Її випустили у 2018 році. І вона стала однією з найкращих ігор у своєму класі. На сервісі Steam ця гра отримала 97% позитивних відгуків.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Зокрема, вірус зафіксували в Таїланді, Японії, Гонконгу, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США. В Україні не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом.

За останніми даними, кількість хворих у всьому світі сягає вже 20 тисяч 438 осіб, померлих від коронавірусу – 435.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Епіфаній визнав, що парафії Московського патріархату не переходять до ПЦУ, і назвав причини
сьогодні
7647
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
3 лютого 11:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
7910
3 лютого 09:04 Експерт: крутизна українських стартапів продовжує зростати
Євгенія Мазур 1599
2 лютого 22:02 6 цікавих девайсів Xiaomi до 2 тисяч гривень
Ірина Полицька 10409
2 лютого 16:12 Огляд ноутбука Lenovo YOGA S940: продуктивність у вишуканому дизайні
Анастасія Можаровська 1416
1 лютого 22:13 Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати
Назар Токар 946
Новини
Більше новин
Залиште відгук