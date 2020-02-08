Чи прослуховують людей соціальні мережі: пояснення експерта

Все більше людей стикаються з тим, що після розмов про певний товар згодом бачать його рекламу в соціальних мережах. Деякі навіть висувають теорії про можливе прослуховування. Тож як це працює і чи дійсно нас слухають – дізнавались кореспонденти 24 каналу.

Багато людей помітили, що як тільки-но скажеш, що хочеш купити певну річ, плануєш подорож або просто обговориш з другом, наприклад, новий гаджет, то за деякий час бачиш рекламу цих речей у соцмережах. Складається враження, що Instagram та Facebook чує всі розмови.

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"Обговорював з друзями що-небудь і потім або рекомендувало людей, з якими я раніше не спілкувався і не був знайомий, або просто вибивалася реклама стосовно тих предметів, про які говорили", – розповів киянин Михайло.

Експерти кажуть, насправді все простіше, ніж нам здається. Алгоритми працюють на основі наших уподобань і пропонують певний продукт.

Все, що нам здається випадковим чи шпіонським методом потрапило в нашу стрічку смартфона – це результат нашої історії відвідуваних сайтів. Те, як ми лайкаємо, під якими постами залишаємо коментарі чи просто скролимо стрічку й на секунду затримуємося довше, аніж зазвичай,

– пояснив діджитал директор Денис Зеленов.

"Насправді це міф. Немає ніяких доведених фактів про те, що Facebook чи Instagram, чи інші соціальні мережі нас прослуховують", – додав Денис Зеленов.



Денис Зеленов

Насправді соціальним мережам Facebook та Instagram навіть не потрібно слухати, аби пропонувати рекламу. Вони і так знають про нас вже всю необхідну їм інформацію.

"Про те, хто ми є, про те що ми робимо, як ми себе ведемо, на які сайти ходимо, яку інформацію читаємо. Ви даєте знаки для цих компаній, що у вас є, хто ви є, чим ви займаєтесь, які у вас інтереси. Ви, можливо, нікому про це не розповідали. І Facebook не розповідали, а Facebook про вас це знає", – розповів консультант з цифрових комунікацій Максим Саваневський.

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Експерти радять добре думати, які сайт відвідуєте і що лайкаєте. А також не залишати свої персональні дані де попало. Втім найкраще вести помірне онлайн-життя.