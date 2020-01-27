LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder: українські музеї долучилися до кумедного флешмобу
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У мережі набирає популярності флешмоб американської кантрі-співачки Доллі Партон. Його сенс полягає у тому, що потрібно зібрати чотири власних фотографії, які б підходили для публікації у соціальних мережах: LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder.
Участь у флешмобі взяли низка музеїв України. Кумедні фото вони опублікували на своїх сторінках у соцмережах.
До теми: Як зірки підхопили вірусний флешмоб від кантрі-співачки – весела добірка
Національний музей Тараса Шевченка
Одеський художній музей
Національний художній музей України
Музей Івана Гончара
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
Херсонський обласний краєзнавчий музей
Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького
Нещодавно популярним був Chair challenge – челендж зі стільцем. Він демонструє, що завдання з легкістю може повторити будь-яка жінка, а от чоловіки – ні.
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