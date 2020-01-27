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      LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder: українські музеї долучилися до кумедного флешмобу

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      Українські музеї долучилися до кумедного флешмобу / Фото з соцмереж

      У мережі набирає популярності флешмоб американської кантрі-співачки Доллі Партон. Його сенс полягає у тому, що потрібно зібрати чотири власних фотографії, які б підходили для публікації у соціальних мережах: LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder.

      Участь у флешмобі взяли низка музеїв України. Кумедні фото вони опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

      До теми: Як зірки підхопили вірусний флешмоб від кантрі-співачки – весела добірка

      Національний музей Тараса Шевченка

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #dollypartonchallenge

      A post shared by Музей Шевченка (@shemuseum) on

       

      Одеський художній музей

       

      Національний художній музей України

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Де б не постили світлину, головне - це стильний впізнаваний аксесуар, як, наприклад, капелюх. Хлопці з полотен НАМУ довели це беззаперечно. #dollypartonchallenge ►Нелінгер Тетяна. Ударник-комсомолець Гужва (бетоняр тракторбуду). Поч. 1930-х рр. ►Костянтин Єлева. Голова чоловіка. Кін. 1920-х. Полотно, олія. 145х100 ►Невідомий. Розглядають креслення. Поч. 1930-х рр ►Андрій Горонович. Портрет Василя Тарновського. 1860-і рр. #колекціяnamu

      A post shared by National Art Museum of Ukraine (@namu.museum) on

      Музей Івана Гончара

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мемну культурі, у певному сенсі, вже можна вважати традиційною та народною. На цьому тижні на хвилі популярності мем #dollypartonchallenge На меті висміяти стереотипи про соціальні мережі: прагнення користувачів створити ідеальний образ для відповідного аккаунту. Ми підтримуємо цю акцію. Думаємо, що у будь-якій ситуації варто залишатися вірними собі та почуватися комфортно На фото: Іван Гончар #museumlife #dollypartonchallenge

      A post shared by Ivan Honchar Museum (@honchar.museum) on

      Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #KhanenkoMuseum #DollyParton

      A post shared by Khanenko Museum (@khanenko_museum) on

      Херсонський обласний краєзнавчий музей

      Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького

      Нещодавно популярним був Chair challenge – челендж зі стільцем. Він демонструє, що завдання з легкістю може повторити будь-яка жінка, а от чоловіки – ні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Флешмоб Музеї Курйозні новини Соцмережі
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