Чим нова гра Far Cry: New Dawn відрізняється від своєї попередниці – Far Cry 5: відео

Нещодавно компанія Ubisoft анонсувала гру Far Cry: New Dawn, яка стала сиквелом шутера Far Cry 5. На презентації розробники зазначили, що події нової гри розгортатимуться на тій самій місцевості (округ Хоуп, штат Монтана) через 17 років після подій оригінальної Far Cry 5. Проте не всі ці зміни суттєві.

YouTube-блогер Cycu1 в одному із своїх відео оглянув всі зміни нового шутера.

Як виявилося, ігрова карта, а також розташування і моделі об'єктів в Far Cry: New Dawn багато в чому збігаються з Far Cry 5. Вони відрізняються лише текстурами та антуражем.

З одного боку, це цілком логічний крок з огляду на передісторію світу. А з іншого боку, за попереднє замовлення Far Cry: New Dawn в українському регіоні Steam просять 780 гривень, тоді як стандартна версія Far Cry 5 продається за 845 грн.

Вартість Far Cry: New Dawn виглядає завищеною, як за тривіальну переробку наявних матеріалів. Тим більше Ubisoft вже не перший раз грішить подібними трюками.

Far Cry 3: Blood Dragon використовувала контент Far Cry 3, а карта світу в Far Cry Primal багато в чому була взята з попередньої частини серії – Far Cry 4. Однак, у випадку з Blood Dragon розробники прямо заявили про перенесення елементів з Far Cry 3 і встановили спочатку низьку ціну. А ситуація з Far Cry Primal і Far Cry: New Dawn виглядає зовсім інакше.

До слова, Far Cry: New Dawn з'явиться в продажу 15 лютого для ігрових платформ ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

