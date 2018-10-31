Міжнародна експедиція на російському пілотованому кораблі "Союз ФГ" вирушила з космодрому Байконур на МКС вранці 11 жовтня. Проте вже після запуску аварійно відключилися двигуни другого ступеня. У складі екіпажу космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін і астронавт НАСА Нік Хейг.

31 жовтня ТАСС назвав офіційну причину аварії.

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Про це повідомив виконавчий директор Роскосмоса з пілотованих програмам Сергій Крикальов.

"Аварія сталася через нештатний поділ першого і другого ступенів. Один з "боків" при поділі не відвівся на потрібну відстань і вдарив по баку пального другого ступеня, що призвело до розриву бака і руйнування першого ступеня",

– сказав він.

Екіпаж приземлилися у полях Казахстану приблизно в 25 кілометрах від міста Джезказган, що недалеко від Байконура. Повідомляється, що жоден з членів екіпажу при посадці не постраждав.

Поки що всі пілотовані запуски в Росії тимчасово припинені.

Нагадаємо, що вранці 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.