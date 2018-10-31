Чому впала російська ракета "Союз"

569 Читать новость на русском
Запуск ракети-носія "Союз-ФГ"
Запуск ракети-носія "Союз-ФГ" / tass.ru

Міжнародна експедиція на російському пілотованому кораблі "Союз ФГ" вирушила з космодрому Байконур на МКС вранці 11 жовтня. Проте вже після запуску аварійно відключилися двигуни другого ступеня. У складі екіпажу космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін і астронавт НАСА Нік Хейг.

31 жовтня ТАСС назвав офіційну причину аварії.

Читайте також: Не змогла: "успішно" запущена ракета-носій "Союз-2.1б" впала в Атлантичний океан

Про це повідомив виконавчий директор Роскосмоса з пілотованих програмам Сергій Крикальов.

"Аварія сталася через нештатний поділ першого і другого ступенів. Один з "боків" при поділі не відвівся на потрібну відстань і вдарив по баку пального другого ступеня, що призвело до розриву бака і руйнування першого ступеня",
– сказав він.

Екіпаж приземлилися у полях Казахстану приблизно в 25 кілометрах від міста Джезказган, що недалеко від Байконура. Повідомляється, що жоден з членів екіпажу при посадці не постраждав. 

Поки що всі пілотовані запуски в Росії тимчасово припинені.

Нагадаємо, що вранці 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.

Теги: Техно Новини Росії Космос Аварія ракети Союз
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому впала російська ракета "Союз"
сьогодні 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
569
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
611
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
786
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
342
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2968
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1340
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук