Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою

29 листопада в Україні, як і в усьому світі, відбудеться Чорна п'ятниця. З кожним роком наші інтернет-магазини все активніше долучаються до цієї акції. У яких магазинах можна буде придбати техніку та гаджети зі знижкою – далі.

Техно 24 підготував список магазинів техніки, де будуть знижки у Чорну п'ятницю.

До теми: Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу

Алло

В цьому інтернет-магазині розпродаж розпочинають у ніч з 28 на 29 листопада. Цікаво, що товари зі знижками можна буде купити до того часу, поки не будуть розпродані всі акційні товари.

Які саме товари можна буде придбати зі знижкою, у компанії не кажуть. Та пропонують завантажити спеціальний додаток, що дасть змогу відстежувати за перебігом розпродажу, а головне не пропустити старт Чорної п'ятниці.

Чорна п'ятниця в Алло

Розетка

Ресурс теж пропонує завантажити додаток. Це дасть змогу долучитись до Чорної п’ятниці ще у четвер (28 листопада).

Зі знижкою можна буде придбати такі девайси:

Смартфони. При чому можна буде придбати як нові моделі, так і смартфони, що були вжитку. Пропонують смартфони виробників Apple, Asus, Huawei, Meizu, Samsung, Sony, Xiaomi і інших брендів.

При чому можна буде придбати як нові моделі, так і смартфони, що були вжитку. Пропонують смартфони виробників Apple, Asus, Huawei, Meizu, Samsung, Sony, Xiaomi і інших брендів. Планшети. Зі знижкою можна буде купити пристрої від Apple, Huawei, Asus, Samsung, Lenovo, Prestigio, Pixus.

Зі знижкою можна буде купити пристрої від Apple, Huawei, Asus, Samsung, Lenovo, Prestigio, Pixus. Ноутбуки. В каталозі девайси від Apple, Asus, Lenovo, Prestigio, Dell, HP, MSI тощо.

В каталозі девайси від Apple, Asus, Lenovo, Prestigio, Dell, HP, MSI тощо. ПК. Є багато варіантів, зокрема, початкового рівня, ігрових, для роботи і навчання від Asus, Dell, HP, Intel, Lenovo, Prestigio, ARTLINE.

Принтери. Друкуючих пристроїв в каталозі представлено від Brother, Canon, Epson, HP, Samsung тощо.

Друкуючих пристроїв в каталозі представлено від Brother, Canon, Epson, HP, Samsung тощо. Телевізори. Можна купити зі знижкою від LG, Samsung, Sony до Philips і Panasonic.

Можна купити зі знижкою від LG, Samsung, Sony до Philips і Panasonic. Холодильники. Однокамерні і двокамерні, Side-by-side, Багатодверні, що вбудовуються, для вина, готельного типу. На сайті великий вибір холодильних пристроїв від Bosch, Indesit, Samsung, LG, Atlant, Whirlpool.

Однокамерні і двокамерні, Side-by-side, Багатодверні, що вбудовуються, для вина, готельного типу. На сайті великий вибір холодильних пристроїв від Bosch, Indesit, Samsung, LG, Atlant, Whirlpool. Пральні машини. Широкий асортимент пралок від Indesit, LG, Whirlpool, Zanussi, Siemens.

Широкий асортимент пралок від Indesit, LG, Whirlpool, Zanussi, Siemens. Порохотяги. Можна придбати пристрої від Ecovacs, Bosch, Electrolux, Gorenje, Karcher, Philips, Vitek.

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Цитрус

Цей інтернет-магазин пропонує знижки до 70%. Зі знижками можна купити такі девайси:

Смартфони. iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S8, Meizu 16th, Xiaomi Mi 8 Lite.

iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S8, Meizu 16th, Xiaomi Mi 8 Lite. Планшети . Моделі від Samsung Galaxy Tab S2 і Huawei MediaPad T3 тощо.

. Моделі від Samsung Galaxy Tab S2 і Huawei MediaPad T3 тощо. Ноутбуки. Серед пристроїв зі знижками: - Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 320, Huawei Matebook X, Macbook Air 13.

Серед пристроїв зі знижками: - Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 320, Huawei Matebook X, Macbook Air 13. Електронні книги. Дві найбільш популярні моделі - AirBook City Base і PocketBook Basic 3.

Дві найбільш популярні моделі - AirBook City Base і PocketBook Basic 3. Навушники. Такі бренди як AIR Music Go Play, Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver, JBL E15 Marshall Major 3.

Такі бренди як AIR Music Go Play, Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver, JBL E15 Marshall Major 3. Смарт годинники і фітнес трекери . Знижки тримають моделі Amazfit Bip Smartwatch Youth Edition, Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Apple Watch Series 3, GOGPS K25.

. Знижки тримають моделі Amazfit Bip Smartwatch Youth Edition, Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Apple Watch Series 3, GOGPS K25. Побутова техніка. У переліку роботи-пилососи, такі, як Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, iRobot Roomba 980 і т.д.

У переліку роботи-пилососи, такі, як Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, iRobot Roomba 980 і т.д. Аксесуари для гаджетів. Це чохли, накладки, захисне скло, сумки, підставки на будь-який смак і гаманець.

Comfy

Сайт обіцяє сотні товарів із знижками. Зокрема, подешевшають:

Побутова техніка;

Смартфони;

Ноутбуки і планшети;

ТБ, аудіо і відео;

Гаджети і аксесуари.

Stylus

Чорна п'ятниця у Stylus триватиме цілий тиждень – з 25 листопада по 1 грудня. Крім традиційних знижок портал пропонує “виграти” знижку, а також взяти участь у розіграші портативної колонки JBL. Для цього потрібно залишити e-mail в рулетці.

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Moyo

Цей інтернет-магазин вирішив не обмежуватись одним днем. Знижки будуть діяти цілих 2 тижні – з 18 листопада по 2 грудня. Товари зі знижками можна переглянути на сайті.

Фокстрот

На цьому порталі Чорна п'ятниця теж триває кілька днів. З 28 листопада по 2 грудня покупці мають шанс купити понад тисячу продуктів зі знижкою до 70%.

Холодильники. У період Black Friday знижки поширюються на всі моделі і бренди. Зокрема, це Ardesto, Атлант, Beko, Bosh, Candy, Electrolux, Gorenje, Indesit, LG, Liebherr, Nord, Panasonic, Samsung, Siemens, Whirlpool, Zanussi.

Пральні машини. Зі знижкою доступні товари таких виробників: Ardesto, Атлант, Beko, Bosh, Electrolux, Gorenje, Indesit, LG, Samsung, Whirlpool, Zanussi.

Дрібна побутова техніка:

праски; грилі; мультиварки; відпарювачі; Мікрохвильові печі; чайники; фени та інше.

Смартфони. В асортименті знижок великий вибір бюджетників і флагманів від Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Honor, ASUS, Bravis, HTC, Meizu, Philip.

Планшети. На розпродажі доступні моделі від виробників Apple, Bravis, Huawei, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Prestigio, Samsung,

Ноутбуки. Серед виробників техніка від Acer, Apple, ASUS, DELL, HP, Lenovo та інших.

Чорна п'ятниця у Фокстрот

Ельдорадо

Цей інтернет-магазин вирішив підготувати користувачів до масового розпродажу. З 4 по 24 листопада на сайті діють знижки до 55%.

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