Crew Dragon – все про корабель, що повертає США у космос
Корабель компанії SpaceX – Crew Dragon – багаторазовий орбітальний пілотований корабель нового покоління. 27 травня о 23:33 за київським часом ракета Falcon 9 відправить корабель з американськими астронавтами до МКС. Вперше в історії це зробить комерційна компанія.
Якщо все піде за планом, американські астронавти вперше після майже десятирічної перерви відправляться на Міжнародну космічну станцію на американському кораблі – Crew Dragon компанії SpaceX. 24 канал стежитиме за цією подією та закликає всіх приєднатися.
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Особливості корабля Crew Dragon
- Капсула екіпажу
Герметична капсула Crew Dragon вміщає до семи осіб екіпажу, однак в польотах для NASA екіпаж складатиме не більше чотирьох осіб. Дизайн капсули всередині максимально мінімалістичний.
Всередині капсули Crew Dragon / SpaceX
Замість громіздкої панелі приладів з різноманітними перемикачами та індикаторами є лише сенсорний дисплей. Все через те, що політ Crew Dragon проходить повністю в автономному режимі, що включає процес стикування зі станцією, який вперше за багато років дещо змінили.
Дисплей корабля Crew Dragon / SpaceX
Так би мовити, "голий" Crew Dragon / SpaceX
Відео інтер'єру корабля Crew Dragon:
- Багажник (транк)
Нижня частина капсули виділена під службовий відсік: тут розташовані авіоніка, система життєзабезпечення, а також двигуни Draco для маневрування на орбіті.
- Двигуни SuperDraco
Службовий відсік також має вісім двигунів SuperDraco, які використовуються в ролі системи аварійного порятунку. SuperDraco привернули до себе особливу увагу в 2019 році, коли вогневі випробування Crew Dragon закінчилися вибухом і втратою капсули. Але SpaceX провели роботу над помилками і встигли показати надійність системи в наступних польотних випробуваннях.
- Стикування
Стикувальний порт Crew Dragon інженери заховали під носовим конусом зверху капсули. Порт відкривається незабаром після виходу на орбіту. Цей носовий конус також приховує під собою маневрові двигуни Draco і навігаційні датчики.
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Як астронавти повернуться на Землю
Повертається капсула не на землю, як це роблять "Союз" чи Starliner, а сідає на воду. Щоб переконатися в надійності парашутної системи, SpaceX провели понад сотню випробувань.
Політ Crew Dragon завершиться відстикуванням від станції та поверненням на Землю. Корабель приводнився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди, де екіпаж і капсулу зустріне судно SpaceX Go Navigator.
Судно SpaceX – Go Navigator завантажить Crew Dragon та доправить астронавтів до суші / SpaceX