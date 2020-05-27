Crew Dragon – все про корабель, що повертає США у космос

Корабель компанії SpaceX – Crew Dragon – багаторазовий орбітальний пілотований корабель нового покоління. 27 травня о 23:33 за київським часом ракета Falcon 9 відправить корабель з американськими астронавтами до МКС. Вперше в історії це зробить комерційна компанія.

Якщо все піде за планом, американські астронавти вперше після майже десятирічної перерви відправляться на Міжнародну космічну станцію на американському кораблі – Crew Dragon компанії SpaceX. 24 канал стежитиме за цією подією та закликає всіх приєднатися.

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Особливості корабля Crew Dragon

Капсула екіпажу

Герметична капсула Crew Dragon вміщає до семи осіб екіпажу, однак в польотах для NASA екіпаж складатиме не більше чотирьох осіб. Дизайн капсули всередині максимально мінімалістичний.



Всередині капсули Crew Dragon / SpaceX

Замість громіздкої панелі приладів з різноманітними перемикачами та індикаторами є лише сенсорний дисплей. Все через те, що політ Crew Dragon проходить повністю в автономному режимі, що включає процес стикування зі станцією, який вперше за багато років дещо змінили.



Дисплей корабля Crew Dragon / SpaceX



Так би мовити, "голий" Crew Dragon / SpaceX

Відео інтер'єру корабля Crew Dragon:

Багажник (транк)

Нижня частина капсули виділена під службовий відсік: тут розташовані авіоніка, система життєзабезпечення, а також двигуни Draco для маневрування на орбіті.

Двигуни SuperDraco

Службовий відсік також має вісім двигунів SuperDraco, які використовуються в ролі системи аварійного порятунку. SuperDraco привернули до себе особливу увагу в 2019 році, коли вогневі випробування Crew Dragon закінчилися вибухом і втратою капсули. Але SpaceX провели роботу над помилками і встигли показати надійність системи в наступних польотних випробуваннях.



Двигун SuperDraco / SpaceX

Стикування

Стикувальний порт Crew Dragon інженери заховали під носовим конусом зверху капсули. Порт відкривається незабаром після виходу на орбіту. Цей носовий конус також приховує під собою маневрові двигуни Draco і навігаційні датчики.



Стикування Crew Dragon з МКС

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Як астронавти повернуться на Землю

Повертається капсула не на землю, як це роблять "Союз" чи Starliner, а сідає на воду. Щоб переконатися в надійності парашутної системи, SpaceX провели понад сотню випробувань.

Політ Crew Dragon завершиться відстикуванням від станції та поверненням на Землю. Корабель приводнився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди, де екіпаж і капсулу зустріне судно SpaceX Go Navigator.



Судно SpaceX – Go Navigator завантажить Crew Dragon та доправить астронавтів до суші / SpaceX