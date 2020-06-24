У Даркнеті з’явилась база з кількома мільйонами користувачів популярного месенджера Telegram. Загалом, база даних важить близько 900 МБ.

Як передає російське видання kod.ru, витік даних підтвердили і в пресслужбі Telegram.

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Які дані злили в Даркнет

У базі даних, що потрапила у Даркнет, містяться унікальні ідентифікатори користувачів в месенджері, а також номери їхніх мобільних. Зазвичай, у таких базах даних якраз є номер телефону та ідентифікатор користувача в Telegram.

Ці дані збирають під час імпорту контактів при реєстрації користувача.

Що кажуть Telegram

У месенджері факт зливу даних не заперечують. Вони додали, що ця інформація була зібрана при реєстрації користувачів в месенджері.

Також у компанії додали, що лева частка облікових записів в цій базі даних вже не є актуальною. Там розповіли, що у 2019 році вони вжили певні заходи, що дають змогу приховати номер користувача. Експерти кажуть, що ці заходи були дійсно ефективними.

За офіційними даними, 30% злитих акаунтів були зареєстровані в Росії.

Скандал з Telegram в Україні

У травні виник гучний скандал, пов'язаний із чатом UA Baza, який злив дані 26 мільйонів українців. Це були паспортні дані, паролі до електронної пошти та інших сервісів. Експерти теж додали, що багато із цих даних були неактуальними.

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Через скандал у Верховній Раді навіть пропонували заборонити месенджер в Україні. Справою займається кіберполіція. Результати розслідування мають оприлюднити 25 червня.