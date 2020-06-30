Одним з найбільш очікуваних перевидань року можна сміливо назвати Crysis Remastered. Анонс оновленої версії шутера, свого часу поставив на коліна не один топовий комп'ютер, відбувся більше двох місяців тому, проте його автори не поспішали ділитися подробицями. Тепер же у мережі з'явилися скріншоти відео й дата релізу.

За авторів інформацію про гру розкрив магазин Microsoft. Саме там користувачі виявили скріншоти, геймплейний трейлер і навіть дату релізу майбутньої новинки. Якщо вірити витоку, чекати ремастера залишилося зовсім недовго.

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Дата релізу Crysis Remastered

На сторінці гри в Microsoft Store зазначається, що його реліз призначено на 23 липня 2020 року. Також відомо, що геймери, які оформлять попереднє замовлення, отримають доступ до гри на два дні раніше від офіційного релізу, вже 21-го числа. Крім цієї інформації в магазині були опубліковані кілька скріншотів ремастера і його трейлер.



Crysis Remastered буде доступним в кінці липня



Гра повинна вийти на PC, PlayStation 4, Xbox One і Switch



Геймерів чекає перероблена графіка, геймплей та механіки

Трейлер Crysis Remastered

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Не так давно Crytek оголосила дату прем'єри геймплейного відео Crysis Remastered – його повинні показати вже 1 липня. Не зрозуміло чи мовилося про злитий Microsoft ролик чи про зовсім інше відео.

Crysis Remastered повинна вийти на PC, PlayStation 4, Xbox One і Switch. Осучаснена версія запропонує геймерам поліпшені текстури і ассети, досконаліше згладжування, нову систему глобального освітлення і підтримку 4K. На жаль, до складу перевидання увійде тільки базова Crysis, без доповнення Warhead.