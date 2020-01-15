День народження Вікіпедії: те, чого ви могли не знати про популярну енциклопедію

Здається, тепер синонімом усім відомої фрази "ок, гугл" можна зробити – "ок, вікі", адже майже все, чого ми не знаємо, можна знайти у "Вікіпедії". У 2020-му році енциклопедія святкує свій 19 день народження. Розповідаємо про історію створення проєкту, його успіх та українську версію ресурсу.

Історія Вікіпедії

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Вікіпедія – найбільша інтернет-енциклопедія людства. Минулого року Вікіпедія ввійшла у топ-15 найпопулярніших сайтів України; водночас вона посіла першу сходинку за популярністю серед некомерційних ресурсів.

Ідея створення такого порталу належить Джиммі Вейлзу та Ларрі Сенгеру. Насправді, спочатку вони зробили електронну енциклопедію під назвою Нупедія, або ще Нюпедія. Туди писали виключно сертифіковані експерти, усі тексти уважно перевірялись та рецензувались. На жаль, цей сайт проіснував тільки 3 роки, з 2000-го по 2003-й.



Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер – засновники "Вікіпедії"

Вже з Нупедії народилась, власне, усім звична "Вікіпедія", куди могли писати усі. Вейлз і Сенгер вперше запустили її 15 січня 2001 року. Назва походить від двох слів: "вікі" – вид веб-сайту, в якому користувачам можна самостійно змінювати контент, та "енциклопедія". До речі, Нупедія не була вікі-сайтом.

Уявіть собі світ, в якому кожна людина може вільно ділитись знаннями всього людства,

– так окреслив ціль "Вікіпедії" один із її засновників Джиммі Вейлз.

З часом, у 2003 році, для технічного забезпечення сайту, який почав розвиватися шаленими темпами, власники створили неприбутковий фонд "Вікімедіа". Він функціонує виключно за рахунок пожертв. Загалом, окрім "Вікіпедії", фонд "Вікімедіа" має ще 11 подібних проектів на кшталт "Вікісловник", "Вікіцитатник", "Вікіпідручник", "Вікіновини" та інших.



Разом з "Вікіпедією" Фонд "Вікімедія" має 12 проектів

Спочатку звична нам "Вікіпедія" складалась усього з одного єдиного англомовного розділу. Наразі вона нараховує 300 мовних розділів та 51,9 мільйона всіх статей.



Роздрукована Майклом Мендібергом "англійська Вікіпедія"

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Український сегмент Вікіпедії

Україномовна версія Вікіпедії з'явилась разом із першою створеною статтею про "Атом" 30 січня 2004 року. 4 квітня того ж року було вже офіційно відкрито україномовний розділ Вікіпедії, тоді нараховували тільки 1 тисячу статей. Станом на 14 січня 2020-го року вже є 978 тисяч 982 українські статті. Завдяки цьому ми посідаємо 3 місце серед "Вікіпедій" слов'янськими мовами за кількістю статей та 11 серед європейських вікіпедій.

В Україні існує громадська організація "Вікімедіа Україна", яка є регіональним відділенням "Фонду Вікімедіа". Вона займається популяризацією вікіпроєктів "Фонду Вікімедіа", найвідомішим серед яких є Вікіпедія, а також залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів та розвитком вікіспільноти в Україні.

Якщо роздрукувати лише український розділ "Вікіпедії", то книга буде складатися із понад 365 томів.

Найпопулярніші статті української Вікіпедії 2019 року

У 2019 році лідери списку вперше за останні десять років змінились. Статті "Україна" та "Тарас Григорович Шевченко" поступилися першими сходинками статтям про перехід церковних громад до Православної Церкви України та про президента України Володимира Зеленського.

Вперше в історії україномовного розділу Вікіпедії одна стаття подолала позначку в мільйон відвідувань за рік: понад 1,07 мільйонів людей переглянули статтю про перехід церковних громад до ПЦУ.

Завдяки президентським і парламентським виборам в Україні до списку найпопулярніших увійшло значно більше статей про політиків, ніж позаминулого року. Статтю про Володимира Зеленського переглянули понад 850 тисяч разів, а також до топ-50 найпопулярніших увійшли статті про Петра Порошенка (421 тисяча переглядів), Дмитра Разумкова (221 тисяча переглядів) й Олексія Гончарука (212 тисяч переглядів).

Традиційно популярними залишилися статті про відомих історичних осіб (Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Україна, Богдан Хмельницький тощо). Також читачів цікавили країни (Україна, Німеччина, Велика Британія, Польща тощо), великі українські міста (наприклад, Київ і Львів), значні історичні події (Перша та Друга світові війни, Голодомор в Україні 1932—1933 років тощо).

У 2019 році перелік 25-ти найпопулярніших статей виглядає так:

Перехід церковних громад до ПЦУ Зеленський Володимир Олександрович Україна Вибори Президента України 2019 Шевченко Тарас Григорович Порошенко Петро Олексійович Київ Друга світова війна Чорнобильська катастрофа Франко Іван Якович Перша світова війна Леся Українка Сполучені Штати Америки Список українських жіночих імен Німеччина Європейський Союз Львів Велика Британія YouTube Київська Русь Білки Голодомор в Україні (1932—1933) Богдан Хмельницький Список українських чоловічих імен Польща

У блозі " Вікімедіа Україна " ви можете знайти детальнішу версію списку топ-50 найпопулярніших статей у 2019 році, а також дізнатись про найпопулярніші статті в категоріях "Історичні постаті", "Сучасники" та "Сплеск уваги".

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Як написати статтю у Вікіпедії

Розмістити власний текст на "Вікіпедії" досить просто, головною умовою є дотримання правил авторського права. Тобто текст, який дописувач хоче опублікувати, має бути його власним, або ж ще варіант: "викладений власними словами". До того ж можна робити дослівні переклади з іншомовних статей "Вікіпедії". Кожна редакція текстів фіксується і є у відкритому доступі. Таким чином у розділі "переглянути історію" кожен читач може обрати потрібну йому версію статті.



Щоб відредагувати текст, що вже існує, на "Вікіпедії", треба спочатку зареєструватись на сайті, а потім у потрібній статті натиснути на кнопку "редагувати" у верхньому правому куті (без реєстрації фукції редагування значно менші).

Отже, незважаючи на те, що усі статті на "Вікіпедії" подані в енциклопедичному стилі, все ж вони є досить суб'єктивними, бо часто їхні дописувачі не мають ані наукових ступенів, ані достатньої обізнаності у потрібній сфері. Тому в наукових текстах все ж таки посилання на "Вікіпедію" є небажаними і сприймається науковцями як непрофесіоналізм. Хоча для щоденних дискусій і суперечок цей сайт ідеально підходить для доведення тої чи іншої точки зору, так само, як і в якості джерела для отримання поверхневих знань. Для більш глибокого опрацювання потрібного питання все ж варто звернутись до бібліотеки та першоджерел.

Сьогодні, 15 січня 2020 року, ми святкуємо 19 День народження одного з найпопулярніших сайтів у світі – "Вікіпедії". То ж з Днем народження!

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