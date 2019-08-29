Disney готує перевидання культових ігор "Аладдін" та "Король лев"

В 2019 році критики детально розбирають кожен реліз в ігровій індустрії, а геймери щодня неохоче зустрічають свіжі AAA-ігри. Disney анонсувала перевидання культових ігор "Аладдін" та "Король лев" і планує повернути користувачів у часи, коли всі із нетерпінням чекали виходу нових катриджів для консолі SEGA.

Зараз складно повірити в те, що гра на відео нижче колись передставляла собою передовий зразок графіки, яка могла підірвати мозок людини, яка грала до цього тільки на "Денді". Але це приблизно так і було, повідомляє Gematsu.

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Геймплей гри "Аладдін" від Disney – дивіться відео

Що відомо про нові ігри? Два приголомшливих для свого часу платформера – "Аладдін" та "Король лев" знайдуть друге життя на PlayStation 4, Xbox One і Switch. В іграх буде можливість перемикатися з сучасної роздільної здатності на оригінальну, щоб порівняти, як виглядають локації зараз і як вони виглядали тоді.

Дата виходу. Варто зазначити, що офіційного анонса не було: інформація потрапила в мережу завдяки витоку. Про версії для PC поки нічого не відомо, як і про точні терміни виходу ігор в продаж. "Жовтень" – і ні слова більше.

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