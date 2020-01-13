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Дівчина з США врятувала життя хлопцю в Британії під час онлайн-гри

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Інцидент трапився під час гри / unsplash.com

Американська дівчина Діа Латора врятувала життя своєму другові з Великобританії Ейдан Джексон. Це трапилось під час онлайн-гри. Вона почула, що в хлопця трапився напад і викликала допомогу.

Як пише kotaku.com, дівчина зрозуміла, що у друга стався епілептичний приступ, адже під час гри Джексон поскаржився на самопочуття, а далі зовсім перестав відповідати. Його мікрофон був увімкнений і дівчина почула дивні звуки.

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Коли він не відповів, я відразу почала шукати номер служби екстреної допомоги для ЄС,
– сказала Латора.

Дівчині вдалось зв’язатись із місцевою поліцією та назвати їм адресу постраждалого. До речі, на той момент батьки хлопця були у будинку, але навіть не підозрювали, що в сина проблеми.

Постраждалий Ейдан Джексон

Постраждалий Ейдан Джексон

Що з хлопцем

Джексона оперативно доставили до лікарні. Зараз він повернувся додому і чекає висновку лікаря. Він і раніше мав подібні проблеми – у травні 2019 року епілепсія відправила його в лікарню. Сподіваємось, після цього батьки та сам Джексон буде уважніший до свого здоров’я.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Здоров'я Техно Новини Техно Ігри
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