Дія працює вже три місяці: Федоров розповів про проблеми сервісу

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про найпоширеніші труднощі з якими команда держави в смартфоні зіткнулася протягом трьох місяців роботи "Дії". Він пояснив як розробники сервісу працюють над вирішенням проблем платформи та її вдосконаленням.

У своєму телеграм-каналі Федоров зазначив, що лише сам додаток "Дія" встановили 3 мільйони користувачів.

Детально Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити

Проблеми "Дії"

Федоров розповів, що сервіс має низку проблем, які заважають його повноцінній роботі:

якість даних в реєстрах;

некомпетентність і повільність чиновників;

відсутність бажання "відходити від годівниці".

Саме через ці та інші аналогічні труднощі кожного дня розробники зустрічаються з випадками, коли у деяких користувачів сервісу не відображається та чи інша інформація про власність, або деякі служби чи бізнеси не приймають електронні документи.

Шлях цифровий трансформації не швидкий. Якщо не сьогодні то завтра. Але ми лупаємо скелю. Запускаємо послугу за послугою,

– написав міністр.

Він також зазначив, що команда платформи постійно аналізує її роботу і закликав стежити за сервісом, позаяк команда вже проводить бета-тести його нових можливостей.

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

До слова, у додатку є суто цифрові документи – посвідчення водія, інформація про технічний засіб, яким володієте людина. Також там з'явився й електронний паспорт. Україна першою у світ запровадила аналог такого документу.



Де можна використовувати е-паспорт / Інфографіка 24 каналу

Крім того з 2 квітня 2020 року офіційно працює сервіс Дія. Наразі на сайті можна оформити:

довідку про несудимість,

допомогу при народженні дитини

щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років

низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів.

Також можна подати позов до суду або отримати послуги, пов’язані із документами водія. Окрім того, українці можуть перевірити наявну інформацію про себе із 5 державних реєстрів.

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