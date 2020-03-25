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Дизайн та характеристики геймерського смартфона Lenovo Legion засвітились в мережі

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Ілюстративне зображення / Фото з вільних джерел

У зв'язку з розширенням сегменту мобільних ігор, багато виробників смартфонів випускають фірмові ґаджети в спеціальному геймерському виконанні. Черговою новинкою компанії Lenovo стане смартфон Legion: його рендери та технічні характеристики вже засвітилися в мережі.

Джерелом витоку став китайський патентний регулятор CNIPA, який опублікував серію рендерів Lenovo Legion, передає GSMArena.

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Дизайн

Судячи із зображень, апарат отримає металеву задню кришку з фірмовим логотипом та декоративним світлодіодним підсвічуванням. На корпусі пристрою видно спеціальний апаратний слайдер для активації режиму високої продуктивності.

Крім потрійної основної камери, новинка буде цікава оригінальним дизайном з масивними гратами для відводу повітря. З чуток, виробник обладнає модель активною системою охолодження з одним або декількома мініатюрними вентиляторами.

Дизайн смартфона Lenovo Legion: фотогалерея

 

Технічні характеристики

Примітно, що на зображеннях фігурує процесор Snapdragon 855. Проте близькі до компанії джерела стверджують, що йдеться про ранні замальовки моделі, і фінальна версія смартфона буде побудована на базі флагманського Snapdragon 865.

Пристрою також приписують ємний акумулятор на 5 050 мАг і відразу два порти USB Type-C для зручності зарядки під час гри.

Дата виходу та ціна

Дата анонса і ціна геймерского смартфона Lenovo Legion виробником поки не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Ігри Lenovo Техно Смартфони
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