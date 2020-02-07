Додаток Дія запрацював: скільки українців користуються сервісом

Минула доба з того часу, як додаток Дiя повноцінно запрацював. 6 лютого він став доступний для завантаження і вже до вечора 310 тисяч українців встановили його на свої смартфони.

Такі цифри називає глава Міністерства цифровий трансформації України Михайло Федоров.

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Дія в цифрах

За його словами, станом на 20:30 6 лютого в додатку Дія успішно авторизувалися 310 031 користувачів. Орім того, в Дії були успішно відображені 165,9 тисяч водійських посвідчень і 133,6 тисяч технічних паспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом з вашою допомогою доведемо конверсію до 100%", – написав Федоров.

Окрім того, наразі розробники працюють над впровадженням у Дії

автоцивілки;

студентського квитка;

ID-картки – цей сервіс стане доступним до кінця лютого.

Де завантажити Дія

Додаток тільки 6 лютого з’явився у магазинів додатків, тож поки не є серед перших застосунків у пошуку. Але ви можете завантажити його за посиланням:

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