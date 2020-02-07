Додаток Дія запрацював: скільки українців користуються сервісом
Минула доба з того часу, як додаток Дiя повноцінно запрацював. 6 лютого він став доступний для завантаження і вже до вечора 310 тисяч українців встановили його на свої смартфони.
Такі цифри називає глава Міністерства цифровий трансформації України Михайло Федоров.
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Дія в цифрах
За його словами, станом на 20:30 6 лютого в додатку Дія успішно авторизувалися 310 031 користувачів. Орім того, в Дії були успішно відображені 165,9 тисяч водійських посвідчень і 133,6 тисяч технічних паспортів.
"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом з вашою допомогою доведемо конверсію до 100%", – написав Федоров.
Окрім того, наразі розробники працюють над впровадженням у Дії
- автоцивілки;
- студентського квитка;
- ID-картки – цей сервіс стане доступним до кінця лютого.
Де завантажити Дія
Додаток тільки 6 лютого з’явився у магазинів додатків, тож поки не є серед перших застосунків у пошуку. Але ви можете завантажити його за посиланням:
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