24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Додаток Дія запрацював: скільки українців користуються сервісом

1074 Читать новость на русском
Додаток Дія / dp.informator.ua

Минула доба з того часу, як додаток Дiя повноцінно запрацював. 6 лютого він став доступний для завантаження і вже до вечора 310 тисяч українців встановили його на свої смартфони.

Такі цифри називає глава Міністерства цифровий трансформації України Михайло Федоров.

Більше про тему: Додаток Дія запрацював офіційно – де завантажити

Дія в цифрах

За його словами, станом на 20:30 6 лютого в додатку Дія успішно авторизувалися 310 031 користувачів. Орім того, в Дії були успішно відображені 165,9 тисяч водійських посвідчень і 133,6 тисяч технічних паспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом з вашою допомогою доведемо конверсію до 100%", – написав Федоров.

Окрім того, наразі розробники працюють над впровадженням у Дії

  • автоцивілки;
  • студентського квитка;
  • ID-картки – цей сервіс стане доступним до кінця лютого.

Де завантажити Дія

Додаток тільки 6 лютого з’явився у магазинів додатків, тож поки не є серед перших застосунків у пошуку. Але ви можете завантажити його за посиланням:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

У Раді година запитань до уряду: онлайн-трансляція
сьогодні
10453
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Дія Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 лютого 20:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 791
4 лютого 21:10 Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати
Михайло Года 1379
4 лютого 19:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 3798
4 лютого 16:30 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 812
3 лютого 11:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
8032
Новини
Більше новин
Залиште відгук