Дослідник NASA пропонує шукати життя на супутнику Сатурна

Заслужений вчений NASA, один з розробників програми "Вояджер" професор фізики Едвард Стоун, переконаний в необхідності ретельно дослідити супутник Сатурна – Енцелад. Саме там, на його переконання, найбільш ймовірне місця існування позаземного життя у Сонячній системі.

Все почалося з "Вояджера"

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Програма "Вояджер" стала одним із найуспішніших проєктів в історії міжпланетних досліджень – два космічні апарати передали вченим якісні знімки Юпітера й Сатурна та перетнули кордон Сонячної системи. Вони були запущені в 1977 році й досі виконують свої дослідницькі завдання. Нещодавно "Вояджер-2" повідомив астрофізикам найповніші на сьогодні дані про будову геліосфери.

Американський фізик Едвард Стоун працював у програмі "Вояджер" з 1972 року, а з 1991 року – очолював Лабораторію реактивного руху NASA. Він був свідком і учасником багатьох наукових відкриттів в області космонавтики, але вважає, що одне місце в Сонячній системі слід вивчити більш пильно. Він закликає повернутися на Енцелад, один із супутників Сатурна, чиї замерзлі океани вважаються найперспективнішим місцем для пошуку позаземного життя в межах системи, пише Guardian.

Нам дійсно потрібно повернутися і провести пошук на цьому супутнику. Ми знаємо, що водяний лід там випаровується – фонтанує – на південному полюсі. Увесь час іде сніг. Це означає, що під крижаною поверхнею є рідка вода. Тут, на Землі, там, де є вода, є і мікроорганізми,

– сказав Стоун.

Дослідження Енцелада

До того як "Вояджери" зробили знімки Сатурна, пролітаючи повз в 1980-х, Енцелад був всього лише цяткою на тлі кілець цієї планети.

Зображення показали, що його поверхня покриває чистий лід, а геологічна активність вказує на те, що в надрах є джерело тепла, яке підтримує океан в рідкому стані.

У 2017 апарат "Кассіні" підлетів до Сатурна і пройшов крізь фонтан, що б'є крізь тріщини в поверхні супутника. Він підтвердив наявність рідкої води і органічних компонентів. Однак дослідження Енцелада так і не були завершені, і питання про наявність там життя залишається відкритим.

На думку Стоуна найкраще було б пролетіти через гейзери і привезти на Землю зразки, щоб подивитися, чи є там мікроби. Імовірність знайти там мікроби найвища. Так дослідники зможуть подивитися на них та зрозуміти, споріднені вони земним або ж істотно відрізняються.

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