У Dota 2 вийшло оновлення The Outlanders і патч 7.23
Valve випустила оновлення The Outlanders й патч для своєї гри Dota 2. У гру додали двох нових героїв – Void Spirit та Snapfire, яких анонсували на The International 2019.
Також розробники змінили систему кур'єрів та зробили Observer Wards безкоштовними, оновили ландшафт й додали новий тип будівель – аванпости.
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Нові герої
Void Spirit – четвертий дух якого, розробниками відзначили, як керрі ближнього бою, основним атрибутом якого є інтелект.
Дивіться анонс нового героя Void Spirit:
Snapfire – володіє дальнім типом атаки, а основним атрибутом є сила.
Анонс героя Snapfire:
Деякі зміни в оновленні
- Тепер у кожного гравця є свій кур'єр, який отримує рівні разом з героєм. На 25 рівні він може використовувати предмети.
- Максимальний рівень – 30, на ньому герої отримують всі таланти.
- Здібності, що проходять через несприйнятливість до магії, тепер завдають шкоду.
- Варди безкоштовні, всі герої починають з трьома сувоями телепортації.
- Змінили ландшафт карти.
- Додані нові нейтральні споруди – аванпости. На карті вони розташовані там, де раніше були бічні лавки. Натиснувши на аванпост, гравці починають шести секундне захоплення. Досвід дається як за захоплення аванпосту, так і кожні п'ять хвилин. До аванпосту можна переміщуватися, у нього необмежений огляд. Вони активуються після десятої хвилини гри.
- Додали нейтральні предмети, які випадають з крипів. Їх не можна продати, але можна передати союзнику. Всього існує 62 предмети, серед яких Poor Man's Shield і Iron Talon.
- Stout Shield був прибраний з гри, герої ближнього бою блокують 8 шкоди від атак.
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