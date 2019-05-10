Electronic Arts готує нову частину гри Need for Speed: ймовірна дата анонсу

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Electronic Arts готує нову частину гри Need for Speed
Electronic Arts готує нову частину гри Need for Speed / Скріншот з гри Need for Speed

Компанія Electronic Arts оголосила дату виходу нових частин ігор Need for Speed та Plants vs. Zombies. Видавець обнадіяв геймерів, що нові тайтли побачать світ вже до кінця цього року.

Ймовірна дата релізу. Портал GameSpot повідомляє, що релізи очікуються в період між жовтнем і груднем.

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Заглядаючи вперед, ми раді запустити Anthem ... Поліпшити Apex Legends і пов'язаний з Titanfall досвід, випустити нові ігри Plants vs. Zombies і Need for Speed, а також додати Star Wars Jedi: Fallen Order до наших спортивних ігор восени,
– повідомив інвесторам фінансовий директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен.

Що відомо про нові ігри? Очевидно, Need for Speed ​​і Plants vs. Zombies будуть анонсовані в рамках E3 2019. Поки важко сказати, яку назву отримає перша, а от друга, швидше за все – Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3.

Дата анонсу нових ігор EA. Зауважимо, EA Play 2019 пройде в період з 7 по 9 червня. На заході в рамках E3 2019 компанія Electronic Arts представить низку ігор, в тому числі ще досі неанонсовані.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Electronic Arts
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