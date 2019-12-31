Електромобілі з великим запасом ходу завдають більше шкоди планеті, ніж дизельні авто

Представники компанії Mazda стверджують, що електромобілі з місткими акумуляторними батареями є більш шкідливими для навколишнього середовища. Все через заміну та переробку використаних акумуляторів, яка шкодить планеті не менше, аніж використання автівок з дизельними двигунами.

У жовтні цього року виробник представив свій перший електромобіль Mazda MX-30, який комплектується досить скромною акумуляторною батареєю місткістю 35,5 кВт/год, тоді як конкуренти отримують найчастіше куди більш місткі акумулятори, зазначає Engadget.

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Чому компанія прийняла таке рішення

За словами європейського директора з досліджень бренду Крістіана Шульце (Christian Schultze), таким чином компанія дбає про планету.

Він заявив в інтерв'ю Automotive News, що при виробництві і подальшій переробці акумулятора подібної місткості виділяється приблизно стільки ж вуглекислого газу, скільки і при використанні дизельного хетчбека Mazda 3 протягом всього періоду його служби. В даному випадку враховувалася також заміна акумуляторної батареї після 100 тисяч миль пробігу.

Компанія Mazda в ході розрахунків визначила, що акумуляторна батарея на 95 кВт/год (приблизний рівень Tesla Model S і Model X) спочатку через свою місткість вимагає викиду більшої кількості двоокису вуглецю. Ситуація ускладнюється, якщо власник вирішить замінити акумулятор.

Втім, не все так однозначно. Не до кінця зрозуміло, як саме у компанії проводили розрахунки і як прийшли до такого висновку. Швидше за все під час розрахунків знехтували низкою показників, оскільки попередні дослідження неодноразово демонстрували перевагу електромобілів над дизельними автівками у питанні збереження навколишнього середовища.

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