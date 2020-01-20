Електропікап Endurance – прямий конкурент Cybertruck з дизайном Tesla

Компанія Lordstown Motors представила електричний пікап Endurance – розумний, безпечний і більш ефективний, ніж у конкурентів. Виробництво почнеться до кінця 2020 року. Завдяки чотирьом моторам для кожного колеса у пікапа відмінна прохідність і мінімум рухомих частин.

Особливість пікапа Endurance

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Унікальна особливість створеного Lordstown електропікапа Endurance в тому, що це перший комерційний автомобіль з чотирма моторами, пише BI.

Така конструкція дозволить йому не загрузнути в бруді на бездоріжжі, а також підвищить керованість і скоротить кількість робочих компонентів. У конструкції Endurance менше рухомих частин, ніж у будь-якого з конкурентів, стверджують творці. Як наслідок, ринкова вартість і витрати на експлуатацію теж знизяться.

Характеристики пікапа

Запас ходу такий вже, як і в Cybertruck – 400 км, тягове зусилля – 3,4 тонни. Максимальна швидкість п'ятимісного пікапа – 130 км/г.

Endurance – це результат десяти років розробок та досліджень. Пікап пройшов випробування в найсуворіших умовах і в підсумку підтвердив унікальність технології,

– заявили представники компанії.

Прототип обіцяють показати вже в січні, а початок постачань запланований на кінець 2020. Предзамовлення доступне, а депозит такий як у головного конкурента – всього 100 доларів.

Ціна

Модель будуть випускати в Лордстауні, штат Огайо. Потужності фабрики дозволяють збирати до 420 000 автомобілів щорічно. Початкова ціна вже відома – 52 500 доларів.

Що відомо про Lordstown Motors?Це одна з безлічі автомобільних компаній, які займаються розробкою електричних пікапів. За кілька місяців до гучного Cybertruck Tesla свій B2 анонсувала Bollinger Motors, а Ford оголосила про електрифікацію вже культового F-150.

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