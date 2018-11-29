Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту

533 Читать новость на русском
Електросамокат для міста
Електросамокат для міста / 24 Канал

Ще кілька років тому електросамокати на українських дорогах виглядали дивно. Однак, нині такий вид транспорту стає все популярнішим. Він компактний, нескладний в експлуатації, та коштує не так і багато. Звичайно, має такий самокат і недоліки. Тож варто купувати електросамокат чи ні – поговоримо далі.

Анастасія Нечипоренко​ користується електросамокатом вже 8 місяців. Вона назвала Техно 24 усі переваги та недоліки цього виду транспорту. За цей час вона проїздила вже близько тисячі кілометрів.

Читайте також: Американці розробили обруч для стимуляції мозку

Переваги електросамоката

Прохідність. Очевидно, що на електросамокаті можна проїхати усюди: і по широкій велодоріжці, і по вузькому тротуару, через парк тощо. Як приємно їхати по на своєму транспорті, поки місто стоїть у корках.

Електросамокат

Настя катається на електросамокаті вже 8 місяців

Компактність. Навіть велосипед, яким зручно пересуватись вулицями, потребує місця паркування. Із самокатом все значно простіше – його можна зберігати навіть у шафі. Настя розповіла, що катається на електросамокаті на роботу та зберігає його в своєму офісі:

На роботі я тримаю самокат у складеному вигляді в кабінеті біля столу, а вдома він "живе" у коридорі. Загалом він дуже компактний для перевезення як в багажнику автомобіля, так і в трамваях. Я без проблем заходжу з ним в усі магазини, в театр та оперу.

Екологічність. Як і будь-який інший електричний вид транспорту, такий самокат не шкодить природі, адже працює на електриці, а не на бензині. 

Доступність. Цей вид транспорту не потребує якихось документів чи спеціальних навичок водіння. Він  доволі простий в експлуатації.

Драйвовість. Настя зауважує, що самокат створює дуже приємні відчуття як своєму власнику, так і перехожим, що бачать такий транспорт.

"Самокат – дуже драйвова штука, яка викликає в мене та в оточуючих просто дитячий захват і захоплення. Він привертає дуже багато уваги на вулицях, люди усміхаються і радіють, коли бачать когось на електричному самокаті. Я завжди даю прокататися усім охочим зі словами "це обов’язково треба спробувати!", і навіть кілька друзів після того теж придбали собі!", – каже користувачка.

Недоліки електросамокатів

Попри численні переваги, має електричний самокат і недоліки.

Сезонність. Як розповідає Настя, самокат – це сезонний транспорт. І восени, а тим більше взимку, на ньому кататись занадто холодно. Крім того, не покатаєшся на ньому і під час дощу.

Читайте також: Google представила концепт розумного одягу: що він вміє

Якість дороги. Ми вже згадували, що електросамокатом можна проїхати, практично, будь-де. Однак, ним зручно пересуватись по рівній дорогі, а горбинки викликають дискомфорт.

"На самокаті як і на ровері, одразу помічаєш якість доріг, відсутність або наявність велодоріжок. На моєму звичайному маршруті теж такі є", – зауважує Анастасія.

Електросамокату

Електросамокат потребує якісної дороги 

Батарея. На одному заряді батареї на самокаті довго не покатаєшся. Настя розказує, що вона заряджає транспорт через день і цього вистачає, щоб двічі добратись на роботу та назад.

Швидкість. На цьому транспорті можна розігнатись до 20-30 км/год. Для міста такої швидкості цілком достатньо. Але на далекі дистанції, наприклад, кудись за межі міста, на ньому не заїдеш.

Поради майбутнім користувачам

У соцмережах є багато тематичних груп, тож Настя рекомендує користувачам долучатись, адже там можна знайти багато питань щодо експлуатації.

Крім того, на своєму "залізному коні" Настя замінила покришки на комфортніші.

Читайте також: Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити

"Заміна покришок, – каже користувачка, – рішення, пов’язане з комфортом їзди. Більші колеса дають  быльш м’яку ходу навіть по бруківці".

Що таке електросамокат Це він виглядає, фактично, так саме, як і звичайний самокат. Але він оснащений мотором, тож може їхати самостійно, без допомоги ніг. Більшість із моделей складні, тож він займає дуже мало місця в квартирі чи навіть офісі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА

  • Максимальне навантаження:в середньому до 150 кг
  • Швидкість:15 – 55 км/год
  • Ціна:в середньому від 5 до 20 тисяч гривень
  • Діаметр коліс: від 4,5 дюйма
  • Батарея:до 50 км на одному заряді

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Публікації Техно Ґаджети Транспорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
сьогодні 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
365
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
28 листопада 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
4207
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
468
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1582
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1116
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2620
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук