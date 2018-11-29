Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту

Ще кілька років тому електросамокати на українських дорогах виглядали дивно. Однак, нині такий вид транспорту стає все популярнішим. Він компактний, нескладний в експлуатації, та коштує не так і багато. Звичайно, має такий самокат і недоліки. Тож варто купувати електросамокат чи ні – поговоримо далі.

Анастасія Нечипоренко​ користується електросамокатом вже 8 місяців. Вона назвала Техно 24 усі переваги та недоліки цього виду транспорту. За цей час вона проїздила вже близько тисячі кілометрів.

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Переваги електросамоката

Прохідність. Очевидно, що на електросамокаті можна проїхати усюди: і по широкій велодоріжці, і по вузькому тротуару, через парк тощо. Як приємно їхати по на своєму транспорті, поки місто стоїть у корках.

Настя катається на електросамокаті вже 8 місяців

Компактність. Навіть велосипед, яким зручно пересуватись вулицями, потребує місця паркування. Із самокатом все значно простіше – його можна зберігати навіть у шафі. Настя розповіла, що катається на електросамокаті на роботу та зберігає його в своєму офісі:

На роботі я тримаю самокат у складеному вигляді в кабінеті біля столу, а вдома він "живе" у коридорі. Загалом він дуже компактний для перевезення як в багажнику автомобіля, так і в трамваях. Я без проблем заходжу з ним в усі магазини, в театр та оперу.

Екологічність. Як і будь-який інший електричний вид транспорту, такий самокат не шкодить природі, адже працює на електриці, а не на бензині.

Доступність. Цей вид транспорту не потребує якихось документів чи спеціальних навичок водіння. Він доволі простий в експлуатації.

Драйвовість. Настя зауважує, що самокат створює дуже приємні відчуття як своєму власнику, так і перехожим, що бачать такий транспорт.

"Самокат – дуже драйвова штука, яка викликає в мене та в оточуючих просто дитячий захват і захоплення. Він привертає дуже багато уваги на вулицях, люди усміхаються і радіють, коли бачать когось на електричному самокаті. Я завжди даю прокататися усім охочим зі словами "це обов’язково треба спробувати!", і навіть кілька друзів після того теж придбали собі!", – каже користувачка.

Недоліки електросамокатів

Попри численні переваги, має електричний самокат і недоліки.

Сезонність. Як розповідає Настя, самокат – це сезонний транспорт. І восени, а тим більше взимку, на ньому кататись занадто холодно. Крім того, не покатаєшся на ньому і під час дощу.

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Якість дороги. Ми вже згадували, що електросамокатом можна проїхати, практично, будь-де. Однак, ним зручно пересуватись по рівній дорогі, а горбинки викликають дискомфорт.

"На самокаті як і на ровері, одразу помічаєш якість доріг, відсутність або наявність велодоріжок. На моєму звичайному маршруті теж такі є", – зауважує Анастасія.

Електросамокат потребує якісної дороги

Батарея. На одному заряді батареї на самокаті довго не покатаєшся. Настя розказує, що вона заряджає транспорт через день і цього вистачає, щоб двічі добратись на роботу та назад.

Швидкість. На цьому транспорті можна розігнатись до 20-30 км/год. Для міста такої швидкості цілком достатньо. Але на далекі дистанції, наприклад, кудись за межі міста, на ньому не заїдеш.

Поради майбутнім користувачам

У соцмережах є багато тематичних груп, тож Настя рекомендує користувачам долучатись, адже там можна знайти багато питань щодо експлуатації.

Крім того, на своєму "залізному коні" Настя замінила покришки на комфортніші.

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"Заміна покришок, – каже користувачка, – рішення, пов’язане з комфортом їзди. Більші колеса дають быльш м’яку ходу навіть по бруківці".

Що таке електросамокат Це він виглядає, фактично, так саме, як і звичайний самокат. Але він оснащений мотором, тож може їхати самостійно, без допомоги ніг. Більшість із моделей складні, тож він займає дуже мало місця в квартирі чи навіть офісі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСАМОКАТА Максимальне навантаження: в середньому до 150 кг

в середньому до 150 кг Швидкість: 15 – 55 км/год

15 – 55 км/год Ціна: в середньому від 5 до 20 тисяч гривень

в середньому від 5 до 20 тисяч гривень Діаметр коліс: від 4,5 дюйма

від 4,5 дюйма Батарея:до 50 км на одному заряді

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