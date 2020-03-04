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Ґеймери допоможуть боротися з коронавірусом: вчені запропонували варіант

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Граючи в Foldit, можна допомогти у розробці вакцини проти коронавірусу / thehindu

У ґеймерів з'явилася чергова можливість довести, що захоплення відеоіграми може приносити користь суспільству. Творці наукової головоломки Foldit з Університету Вашингтона додали в гру завдання, пов'язане з коронавірусом. Кращі рішення будуть перевіряти вчені – можливо, результати тестів дозволять швидше винайти вакцину.

За словами розробників Foldit, в основі нової головоломки лежить модель одного з білків на поверхні коронавіруса, яку вчені склали зовсім недавно. Саме цей елемент дозволяє COVID-19 заражати клітини людини.

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Яке завдання стоїть перед ґеймерами

Гравцям запропонували розробити протеїни, які могли б знешкодити вірус і запобігти його подальшому розповсюдженню в організмі.

Детальніше про те, що потрібно робити:

Що відомо про Foldit?Вчені Університету Вашингтона випустили гру ще у 2008 році. Головна мета гравця в кожній головоломці – пошук тривимірної структури певного білка з найнижчим рівнем вільної енергії. Результати користувачів аналізують на суперкомп'ютері: якщо розробка виглядає багатообіцяюче, її перевіряють в лабораторних умовах.

Що важливо знати про коронавірус Covid-19

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 2 036 людей, а померло від неї 52 хворих. На території Україні поки єдиний зафіксований випадок зараження небезпечним вірусом з Китаю, ще троє людей потенційно можуть бути хворими.

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 3 129 людей, загалом захворіли 92 156 людей (дані станом на день 3 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 48 166 людей одужали від коронавірусу.

Що потрібно знати про коронавірус
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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно Ігри
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