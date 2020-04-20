Facebook буде відстежувати користувачів, що лайкають фейки про коронавірус

Соціальна мережа Facebook вирішила не лише боротись із поширенням дезінформації про коронавірус, але й “виховувати” тих, хто ці фейки поширює. Соціальна мережа буде пропонувати перевірити ці дані на сайті ВООЗ.

Як сказано у блозі компанії, таким чином Facebook сподіваються зменшити ризик поширення вірусу.

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Новий підхід

Як пояснили у корпорації, Facebook вирішив не видаляти фейкові новини. Однак, додали позначку про те, що користувач читає неперевірену інформацію. При цьому видаляти будуть тільки ті пости, які піддають сумніву існування COVID-19 та здатні "завдати фізичної шкоди".

Користувачі будуть отримувати такі повідомлення вже в найближчі дні / about.fb.com

У соцмережі кажуть, що вони проводять інформаційну компанію про COVID-19 через спливаючі вікна у Facebook та Instagram. Завдяки цьому 350 мільйонів людей переглядають правдиву інформацію про коронавірус.

Але доступ до достовірної інформації – це лише половина проблеми, кажуть у Facebook. Припинення поширення дезінформації також є критично важливим.

"Ми працюємо з понад 60 організаціями, що перевіряють факти, які переглядають наші користувачі та оцінюють вміст більш повідомлень 50 мовами по всьому світу", – кажуть у Facebook.

Facebook хоче дати користувачам доступ до правдивої інформації / about.fb.com

В соцмережі додають, що наступний етап – це дати змогу користувачам, що взаємодіяли з дезінформацією щодо вірусу, отримати доступ до правдивої інформації з авторитетних джерел.

Ці повідомлення користувачі почнуть отримувати вже в найближчі дні.

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