Facebook подав до суду на двох українців, які зламали 63 тисячі акаунтів у соцмережі

Facebook судитиметься з українцями через порушення законів США щодо боротьбу зі зламом, шахрайство, а також порушення умов обслуговування соцмережі.

Громадяни України Андрій Горбачов та Гліб Случевський пов'язані з компанією Web Sun Group, повідомили у The Daily Beast.

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За даними AIN, Web Sun Group – аутсорсингова IT-компанія, офіс якої розташовується у Києві й у якій працює до 200 фахівців.

У позові йдеться про те, що з 2016 по 2018 роки Горбачов та Случевський зламали приблизно 63 тисяч акаунтів користувачів соцмережі й завдали Facebook збитків на суму у понад 75 тисяч доларів.



У Facebook вимагають відшкодування збитків

Представники Facebook у своїй заяві зазначили, що українці насамперед орієнтувалися на російськомовний сегмент користувачів. У своїй діяльності вони використовували онлайн-вікторини та тести: Supertest, FQuiz, Megates, Pechenka та інші.

Щоб пройти ці "тести" користувачі встановлювали спеціальне розширення, яке згодом давало можливість отримати дані їх профілів та списки друзів. Після цього у їх стрічці новин з'являлася несанкціонована реклама від хакерів.

Зазначимо, напереродні Марк Цукенберг також заявив, що Facebook не зберігатиме дані користувачів у країнах які порушують права людини.