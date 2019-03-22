Facebook визнав, що паролі мільйонів користувачів зберігалися без шифрування

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Паролі сотень мільйонів користувачів зберігалися у незашифрованому вигляді.
Паролі сотень мільйонів користувачів зберігалися у незашифрованому вигляді. / Con Karampelas

Адміністрація соцмережі визнала, що зберігала паролі до облікових записів мільйонів користувачів в незашифрованому вигляді. Мова йде про сотні мільйонів користувачів додатку Facebook Lite, десятки мільйонів користувачів Facebook, а також десятках тисяч користувачів Instagram.

Представники Facebook уточнили, що у січні під час перевірки систем безпеки вони "виявили, що паролі користувачів зберігалися у внутрішній базі даних у доступному для вільного читання форматі".

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У компанії звернула увагу на те, що паролі не були видимі ні для кого за межами компанії. Адміністрація соцмережі наголосила, що не було виявлено будь-яких свідчень зловживань, а також того, що співробітники компанії будь-яким чином скористалися цією ситуацією.

Читайте також: Це привернуло нашу увагу, оскільки наша система входу в соцмережу зроблена так, щоб шифрувати паролі, при застосуванні даних методів вони стають нечитабельним. Ми виправили ці проблеми і як сповістимо всіх, чиї паролі, як з'ясувалося, зберігалися у відкритому вигляді,
повідомили у компанії.

Про те що Facebook зберігав паролі сотень мільйонів користувачів у незашифрованому вигляді стало відомо у четвер. Журналіст і експерт з інформаційної безпеки Брайен Кребс заявив, що доступ до понад 400 мільйонів паролів користувачів могли мати близько 20 тисяч співробітників компанії.

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Теги: Техно Інтернет Facebook Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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