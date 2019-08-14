Facebook зізналася у прослуховуванні голосових повідомлень користувачів

Компанія Facebook оприлюднила інформацію про те, що платила сотням сторонніх підрядників за розшифровування голосових повідомлень користувачів. Водночас у компанії додали, що розшифровку повідомлень припинили "більше ніж тиждень тому".

Зазначається, що підрядники не знали про те, яким чином були отримані повідомлення, повідомляє агенція Bloomberg. За інформацією джерел, працівники слухали розмови, іноді непристойні, і не розуміли, навіщо вони їх розшифровують.

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У Facebook уточнили, що користувачі погоджувалися на це при виборі спеціальної опції в додатку Messenger.

Підрядники перевіряли правильність розшифровки повідомлень штучним інтелектом Facebook,

– пояснили в компанії.

Агенція зазначає, що Facebook не повідомляла користувачів про те, що їх повідомлення будуть прослуховувати треті особи. У політиці використання даних немає конкретних згадок про аудіоповідомлення. Вона передбачає збір "контенту, повідомлень та іншої інформації, яку ви надаєте" при "відправленні повідомлень або спілкуванні один з одним".

До речі, у кінці липня The Guardian дізналася, що підрядники Apple могли без відома користувачів Siri слухати їх голосові команди. Після цього компанія оголосила, що припиняє глобальну програму по оцінці повідомлень з розмов з Siri. У серпні житель США подав до суду на Apple через прослуховування.

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