Фахівці навчилися зламувати комп'ютери через яскравість монітора

Виявляється, що зламати комп'ютер незвичайним способом можна не тільки через розумну лампу. Дослідники з Університету імені Бен-Гуріона (Ізраїль) виявили вельми нетривіальний метод крадіжки даних з ПК без фізичного доступу до нього і підключення до інтернету. Для цього вони відстежують яскравість монітора.

Як це працює

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Новий метод полягає у відстеженні невеликих змін в яскравості LCD-екрану. Такі коливання непомітні для людського ока, а ось камера без проблем здатна їх фіксувати. Щоправда спершу на комп'ютер жертви потрібно будь-яким способом завантажити спеціальне програмне забезпечення. Після цього зловмисник може віддалено вкрасти дані, розповідає engadget.

Потрапивши на пристрій, вірус починає збирати важливі дані, такі як паролі, ключі шифрування, файли, фото та інше. Після цього вся інформація модулюється в двійковий код у вигляді "0" і "1", а монітор шляхом регулювання яскравості передає ці сигнали. Цей спосіб чимось нагадує за своїм принципом азбуку Морзе. Далі зловмисникам необхідно лише отримати доступ до камер відеоспостереження, щоб перехопити сигнал.

Демонстрація роботи сценарію злому:

Особливість такого способу

Головна особливість представленого методу полягає в тому, що комп'ютер жертви може бути відключений від інтернету. Малоймовірно, що хтось буде користуватися таким способом в реальному житті, однак сценарій, все ж, реальний.

Цікаво, що в минулому фахівці цього ж університету змогли зламати комп'ютер через клавіатуру, навушники і кабель живлення.

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