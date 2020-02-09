Ford створила розумну куртку, що захистить велосипедистів від аварії
Компанія Ford представила цікаву розробку. Виробник анонсував розумну куртку, яка робить своїх власників значно помітнішими в дорожньому потоці. Таким чином в компанії сподіваються знизити кількість аварій, у який потрапляють велосипедисти та байкери.
Як передає The Verge, до такої розробки компанію підштовхнула невтішна статистика. Так, лише у 2018 році на дорогах США загинули понад 850 велосипедистів. В Європі ця щороку гинуть 2 тисячі людей.
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І хоч більшість велосипедистів та мотоциклістів мають світловідбивні елементи на одязі, та ситуацію це не надто сильно покращує.
Що пропонує Ford
Компанія анонсувала куртку для велосипедистів і байкерів, яка має на спині спеціальну світлодіодну матрицю. Це такий собі імпровізований дисплей, який може відображати різні емодзі і спеціальні значки, таким чином власники двоколісного транспорту можуть давати сигнали про поворот або аварійну ситуацію.
Як пояснив лінгвіст Нейл Кон, емодзі стали однією з фундаментальних складових сучасної мови і дають змогу донести інформацію до оточуючих.
Тож куртка від Ford куртка дає змогу налагодити зв'язок між учасниками дорожнього руху.
Розумна куртка для велосипедистів: відео
Коли презентують
Наразі смарт-розробка перебуває на стадії тестування. Орієнтовна дата початку виробництва і ціна розумного одягу будуть оголошені пізніше.
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