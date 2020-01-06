Fortnite назвали найприбутковішою відеогрою 2019 року

Популярний онлайн-шутер Fortnite став найбільш прибутковою відеогрою у 2019 році. Його розробник, компанія Epic Games, заробив на грі 1,8 мільярда доларів у минулому році.

Такі дані представила аналітична компанія SuperData Research. Цікаво, що такий титул Fortnite отримує другий рік поспіль.

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Друге місце за рівнем прибутку займають одразу дві відеоогри: Dungeon Fighter Online і Honour of Kings. На кожній з них розробники заробили по 1,6 мільярда доларів. Далі йде гра League of Legends, яка принесла своїм творцям 1,5 мільярда доларів.

Загалом, у 2019 році розробники відеоігор заробили понад 120 мільярдів доларів.

Fortnite: сюжет і трейлер

Fortnite – це відеогра в жанрі симулятора виживання з відкритим світом. Для того, щоб вижити, гравцеві потрібно дуже багато будувати, а потім все зведене зміцнювати.

У грі дуже багато локацій і суперників, які будуть всіляко намагатися убити героя гравця. Необхідно ходити по світу, щоб знаходити всілякі ресурси та корисні предмети, які згодом допоможуть зберегти життя і навіть вбити ворогів. Монстрів з кожним разом буде все складніше перемогти, гравцям потрібно збирати власні команди, а потім розподіляти між собою обов'язки.

Fortnite Chapter 2: трейлер

За сюжетом, планету Землю охоплюють моторошні катаклізми, які понесли за собою ряд проблем у вигляді страшних бур. Всі населені міста поступово стають захопленими створіннями у ходячих мерців. Весь цей процес включає в себе режим "Мисливці за бурею". Гра також має другий режим "Королівська битва".

Станом на березень 2019 року у грі зареєструвалися 250 мільйонів гравців.

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