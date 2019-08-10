Гра Forza Horizon 4: огляд, трейлер та системні вимоги

Нна конференції Е3 2018 компанія Microsoft анонсувала вихід гри Forza Horizon 4, яка мала прийти на заміну гоночному симулятору Forza Horizon 3. Восени 2018 відбувся офіційний реліз ексклюзивної гри для Xbox One та PC.

Forza Horizon 4 – це комп'ютерна гра в жанрі гоночних ігор з відкритим світом, розроблена компанією Playground Games у співпраці з Turn 10 Studios під видавництвом Microsoft Studios для ігрової консолі Xbox One і PC від Microsoft. Є четвертою основною частиною в серії Forza Horizon і одинадцятою в серії Forza.

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Дія гри розгортається у Великобританії, а ігровий процес буде сконцентрований на взаємодії між гравцями в розрахованому на багато користувачів режимі.



Скріншот з гри Forza Horizon 4

Однією з головних особливостей Forza Horizon 4 стане динамічна зміна сезонів, яка також відображає зміну часу доби і погодних умов які безпосередньо будуть впливати на геймплей – водити автомобіль можна буде взимку, влітку, восени і навесні, причому на ігровий процес також вплине зчеплення з дорогою, видимість за кермом а також тип змагань такі як бездоріжжя, кільцеві гонки і дрифт. Гравці отримають можливість зібрати більше 450 автомобілів і кастомізувати їх на свій смак, так само як і водіїв.



Скріншот з гри Forza Horizon 4

Пори року повністю змінюють вигляд головного автомобільного фестивалю планети. Досліджуйте чудові краєвиди та історичні пам'ятки Великобританії, подорожуючи по відкритому світу поодинці або разом з іншими гравцями. Збирайте, змінюйте і випробовуйте більше 450 автомобілів. Беріть участь в гонках, виконуйте трюки, творіть і досліджуйте, щоб стати суперзіркою Horizon,

– йдеться в описі до гри Forza Horizon 4.

Мінімальні системні вимоги Forza Horizon 4 Операційна система Windows 10 версії 15063.0 або пізніше (64-біт)

Windows 10 версії 15063.0 або пізніше (64-біт) Процесор Intel i3-4170 (3,7 Ггц) / Intel i5-750 (2,67 Ггц)

Intel i3-4170 (3,7 Ггц) / Intel i5-750 (2,67 Ггц) Відеокарта NVIDIA 650 Ti / NVIDIA GT 740 / AMD R7 250x

NVIDIA 650 Ti / NVIDIA GT 740 / AMD R7 250x Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectXAPI DirectX 12 Рекомендовані системні вимоги Forza Horizon 4 Операційна система Windows 10 версії 15063.0 або пізніше (64-біт)

Windows 10 версії 15063.0 або пізніше (64-біт) Процесор Intel i7-3820 (3,6 Ггц)

Intel i7-3820 (3,6 Ггц) Відеокарта NVIDIA GTX 970 / NVIDIA GTX 1060 (3 ГБ) / AMD R9 290x / AMD RX 470

NVIDIA GTX 970 / NVIDIA GTX 1060 (3 ГБ) / AMD R9 290x / AMD RX 470 Оперативна пам'ять 12 ГБ

12 ГБ Версія DirectXAPI DirectX 12

У грі є тpи видання: стандаpтне, Deluxe Edition і Ultimate Edition. Разом з доступом до ексклюзивних автомобілів, а тепер в нову серію ігор зможуть зіграти й інші користувачі.

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Крім того, Forza Horizon 4 доступна в підписці Xbox Game Pass, яка відкриває доступ до великої колекції ігор. Також підтримується Play Anywhere, за рахунок чого прогрес можна синхронізувати між консоллю і комп'ютером на Windows 10.



Скріншот з гри Forza Horizon 4

Стандартне видання Forza Horizon 4 обійдеться вам в 1 540 гривень. За більш просунуті версії доведеться заплатити 2 050 або 2 560 гривень за версію Deluxe Edition і Ultimate Edition відповідно. Завантажити Forza Horizon 4 з магазину Microsoft Store.

Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео