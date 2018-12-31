Фото з "краю Всесвіту": New Horizons надіслав знімок Ultima Thule

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Зонд New Horizons
Зонд New Horizons / kosmonautix.cz

1 січня 2019 року апарат NASA New Horizons максимально наблизився до об’єкта Пояс Койпера 2014 MU69, який називають Ultima Thule (край Всесвіту). Апарат вже передав на Землю перші знімки об’єкта.

Про це сказано на сайті Агентства.

Як бачимо на фото, Ultima Thule нагадує таку собі кеглю для боулінгу.

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Це фото, як і серія інших, було зроблене на відстані 3,5 тисячі кілометрів від його поверхні. Розміри Ultima Thule складають 32 на 16 кілометрів, об'єкт складається з двох частин, з'єднаних перемичкою. Разом з тим, вчені не відкидають можливості того, що об'єкт складається з двох небесних тіл, які обертаються навколо один одного.

Також вдалось з’ясувати, що об'єкт обертається як пропелер, а вісь обертання спрямована майже на зонд.

New Horizons надіслав знімок Ultima Thule

New Horizons надіслав знімок Ultima Thule

Що таке Ultima Thule?Це найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи, до якого коли-небудь прямувала автоматична станція. Астрономічні спостереження, проведені минулого року, вказують на те, що Ultima Thule, ймовірно, є уламок неправильної форми діаметром 30-40 кілометрів, або кілька астероїдів по 20 кілометрів в діаметрі кожен.

Що таке New Horizons? Це станція, що була запущена 19 січня 2006 року ракетою-носієм Atlas V з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. У квітні 2006 року космічний апарат перетнув орбіту Марсу, у лютому 2007 року здійснив гравітаційний маневр в околицях Юпітера, у червні 2008 року пролетів повз Сатурна, у березні 2011 року перетнув орбіту Урана, а у липні 2015 року пройшов на відстані в 12,5 тисячах кілометрів від Плутона.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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