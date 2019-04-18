Функція шокує, – віце-президент Xiaomi про новий смартфон під брендом Redmi

Глава бренду Redmi та віце-президент Xiaomi Лу Вейбінг заінтригував цікавою інформацією про майбутню новинку, що вийде під брендом Redmi. Він заявив, що майбутній смартфон отримає суперфункцію.

Як він написав у китайській соцмережі Weibo, флагманський смартфон, що працюватиме на базі процесора Snapdragon 855, отримає спеціальну суперфункцію, яка "шокує всіх". Це передає GizChina.

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"Команда Redmi ретельно протестували спеціальну суперфункцію. Мені здається, фанати зійдуть з розуму після анонсу смартфона", – написав Вейбінг.

Що це за функція. Як припускають журналісти, Лу Вейбінг натякає на висувну фронтальну камеру, яка була помічена на фотографії, яку злили в мережу. Та ця технологія далеко не унікальна, чимало китайських брендів її використовують у своїх смартфонах. Більше того, Xiaomi теж оснастила такою камерою свій смартфон Mi Mix 3.

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