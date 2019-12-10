Геймер випадково зіграв у неанонсований режим у грі Call of Duty: Modern Warfare

115 Читать новость на русском
Call of Duty: Modern Warfare отримає режим "королівської битви" / Фото з вільних джерел

Минуло кілька років після тріумфу гри PlayerUnknown’s Battlegrounds, проте жанр "королівської битви" і досі залишається популярним серед користувачів. За чутками, цей жанр не обійде стороною й нещодавно анонсований проєкт Call of Duty: Modern Warfare. Більше того деякі користувачі ненароком вже спробували зіграти в цьому режимі.

Що сталося

До теми: S.T.A.L.K.E.R. 2: розробники розповіли нові деталі про гру

Днями на Reddit з'явилося цікаве відео. Через дивний баг геймер застряг в повітрі під час висадки на кооперативне завдання і якимось дивом під ним виявилася гігантська карта.

У грі (офіційно) вона недоступна – це навело публіку на думку, що парашутисту відкрилася поки ще не анонсована "королівська битва" Modern Warfare. Користуючись нагодою, він записав ролик-превью.

"Королівська битва" у грі Call of Duty: Modern Warfare – дивіться відео

Video of Full Battle ROYALE Map from r/modernwarfare

Чутки про режим "королівської битви"

Чутки про можливу появу в шутері нового режиму з'явилися ще в листопаді: датамайнери знайшли в файлах гри згадки BR, опису формату Battle Royale і вказівки на ліміт користувачів (200 осіб).

Згідно з витоками, розробкою займається студія Raven Software (Heretic, Hexen, Singularity, Call of Duty: Modern Warfare Remastered), а випустять проект в 2020 році, в форматі free-to-play. Студія Activision щодо нового режиму мовчить.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

День Андрія Первозванного: традиції та прикмети свята
сьогодні
13252
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:11 Як їсти авокадо та що таке томос – топ-запити українців в Google у 2019 році
Ірина Полицька 783
9 грудня 21:04 Як проводити менше часу зі смартфоном – кілька цікавих порад
Назар Токар 1137
9 грудня 07:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
Ірина Полицька 1058
8 грудня 21:30 Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2295
8 грудня 18:10 Огляд недорогого Vivo Y17: стильний смартфон-довгожитель з модулем NFC
Ірина Полицька 1178
Новини
Більше новин
Залиште відгук