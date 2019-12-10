Геймер випадково зіграв у неанонсований режим у грі Call of Duty: Modern Warfare

Минуло кілька років після тріумфу гри PlayerUnknown’s Battlegrounds, проте жанр "королівської битви" і досі залишається популярним серед користувачів. За чутками, цей жанр не обійде стороною й нещодавно анонсований проєкт Call of Duty: Modern Warfare. Більше того деякі користувачі ненароком вже спробували зіграти в цьому режимі.

Що сталося

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Днями на Reddit з'явилося цікаве відео. Через дивний баг геймер застряг в повітрі під час висадки на кооперативне завдання і якимось дивом під ним виявилася гігантська карта.

У грі (офіційно) вона недоступна – це навело публіку на думку, що парашутисту відкрилася поки ще не анонсована "королівська битва" Modern Warfare. Користуючись нагодою, він записав ролик-превью.

"Королівська битва" у грі Call of Duty: Modern Warfare – дивіться відео

Чутки про режим "королівської битви"

Чутки про можливу появу в шутері нового режиму з'явилися ще в листопаді: датамайнери знайшли в файлах гри згадки BR, опису формату Battle Royale і вказівки на ліміт користувачів (200 осіб).

Згідно з витоками, розробкою займається студія Raven Software (Heretic, Hexen, Singularity, Call of Duty: Modern Warfare Remastered), а випустять проект в 2020 році, в форматі free-to-play. Студія Activision щодо нового режиму мовчить.

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