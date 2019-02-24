Гнучкий смартфон Huawei Mate X представили офіційно: характеристики та ціна

В рамках виставки MWC 2019 компанія Huawei провела презентацію гнучкого смартфона Huawei Mate X. На відміну від уже анонсованого смартфона Samsung Galaxy Fold, розробка Huawei складається дисплеєм назовні, а не всередину.

Характеристики дисплея та дизайн. Дисплей Huawei Mate X в складеному стані має розмір 6,6 дюйма із роздільною здатністю 2480 х 1148 пікселів. У розкладеному – 8 дюймів з роздільною здатністю 2480 х 2200 пікселів.

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Зі зворотного боку в складеному стані дисплей менше – з діагоналлю 6,39 дюйма і роздільною здатністю 2480 х 892 пікселів. Елементи управління розмістилися саме на зворотьому боці.



Смартфон Huawei Mate X представили на MWC 2019

У розкладеному стані товщина смартфона становить всього 5,4 міліметра, в складеному – 11 міліметрів.



Huawei Mate X має гнучкий дисплей, яки працює за схожим принципом як у Samsung Galaxy Fold

Представники Huawei також згадали й нещодавно анонсований смартфон Samsung Galaxy Fold. Відзначивши, що дисплей у нього менше, є незручний виріз під камери, а ще він товщий і складається з зазором між половинами.



Huawei Mate X отримав топовий процесор

Інші характеристики. Апаратною основою Huawei Mate X став флагманський процесор Kirin 980, є підтримка стільникових мереж п'ятого покоління завдяки модему Balong 5000 із швидкістю завантаження до 4,6 Мбіт / с. Це помітно швидше Snapdragon X50 парного до Snapdragon X50, що забезпечує до 2,3 Гбіт / с.



Huawei Mate X має кнопки управління на задній панелі

Окрім того, Huawei Mate X отримав 8 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Для безпечного розблокування в Mate X є сканер відбитків пальців, розташований на бічній грані і суміщений з кнопкою живлення. З роз'ємів передбачений USB Type-C на нижньому торці.



Huawei Mate X надійде у продаж влітку 2019 року

Дата виходу та ціна. Продажі Huawei Mate X почнуться в середині 2019 року за ціною 2299 євро (близько 70 500 гривень). Це помітно дорожче, ніж Samsung Galaxy Fold, який вийде в квітні за ціною 1980 доларів (близько 53 500 гривень).

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