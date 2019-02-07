Google Assistant тепер може перекладати розмови людей

Ця функція була додана разом з іншими удосконаленнями програмного забезпечення, які були оголошені на CES 2019, але тепер реалізуються в ширших масштабах. Її можна можна ініціювати за допомогою спеціальної голосової команди.

Портал TechCrunch повідомив, що Google ще не анонсував офіційний запуск цієї функції, але на сайті компанії вже з'явилася інформація про неї.

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Для початку роботи, потрібно тільки сказати команду "Google, будь моїм перекладачем іспанської" або "Google, допоможи мені поговорити італійською".

Також портал Gadgets 360 повідомив, що Google Assistant відтепер може перекладати розмови людей.

Режим перекладача асистента Google вже доступний на кількох гаджетах, включаючи Google Home,

– йдеться у повідомленні.

При цьому саму команду треба говорити англійською, французькою, німецькою, японською або іспанською.

Коли програма повністю буде запущена, вона зможе переводити "з і на" такі мови, як чеська, данська, голландська, англійська, фінська, французька, німецька, грецька, хінді, угорська, індонезійська, італійська, японська, корейська, мандаринський, польський, португальська, румунська, російська, словацька, іспанська, шведська, тайська, турецька, українська, в'єтнамська.

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