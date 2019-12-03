Google назвала найкращі додатки 2019 року

371 Читать новость на русском
Google назвала найкращі додатки 2019 року / Фото з вільних джерел

Не лише Apple підбила підсумки 2019 року: компанія Google опублікувала власний рейтинг найкращих ігор, додатків, телевізійних шоу та фільмів.

Найкраще в Google Play

До теми: Apple оголосила найкращі додатки та ігри 2019 року

Представники Google відзначили, що всі програми, ігри та фільми, які ввійшли в рейтинг, зуміли здивувати компанію.

Для визначення переможців Google проводила двотижневе голосування, яке проходило з 11 листопада по 25 листопада.

Інші цікаві додатки

Компанія також виділила додаток Ablo – сервіс, який дозволяє знайти нових друзів по всьому світу.

Відзначили розробники і додаток "Звички", завдяки якому користувачі можуть виробляти в собі хороші постійні звички, на кшталт щоденної зарядки, медитації та споживання достатньої кількості води.

Переглянути повний список номінантів можна на офіційному сайті заходу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

"Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео
сьогодні
9648
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Ігри Google Google Play
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:38 25 років успіху: історія приставок Sony PlayStation
Анастасія Можаровська 103
сьогодні 14:02 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
2737
2 грудня 15:41 Кіберпонеділок 2019: що це таке та як вполювати знижку
Ірина Полицька 280
2 грудня 10:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 3119
30 листопада 22:09 Хто такий Борис Патон: біографія та цікаві факти із життя видатного українського науковця
Анастасія Можаровська 1699
Новини
Більше новин
Залиште відгук