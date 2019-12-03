Google назвала найкращі додатки 2019 року
Не лише Apple підбила підсумки 2019 року: компанія Google опублікувала власний рейтинг найкращих ігор, додатків, телевізійних шоу та фільмів.
Найкраще в Google Play
До теми: Apple оголосила найкращі додатки та ігри 2019 року
Представники Google відзначили, що всі програми, ігри та фільми, які ввійшли в рейтинг, зуміли здивувати компанію.
Для визначення переможців Google проводила двотижневе голосування, яке проходило з 11 листопада по 25 листопада.
- Додаток року: Video Editor – Glitch Video Effects
- Гра року: Call of Duty: Mobile
- Фільм року: Marvel Studios 'Avengers: Endgame
- Книга року: Scary Stories to Tell in the Dark
Інші цікаві додатки
Компанія також виділила додаток Ablo – сервіс, який дозволяє знайти нових друзів по всьому світу.
Відзначили розробники і додаток "Звички", завдяки якому користувачі можуть виробляти в собі хороші постійні звички, на кшталт щоденної зарядки, медитації та споживання достатньої кількості води.
Переглянути повний список номінантів можна на офіційному сайті заходу.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно