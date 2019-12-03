Google назвала найкращі додатки 2019 року

Не лише Apple підбила підсумки 2019 року: компанія Google опублікувала власний рейтинг найкращих ігор, додатків, телевізійних шоу та фільмів.

Найкраще в Google Play

До теми: Apple оголосила найкращі додатки та ігри 2019 року

Представники Google відзначили, що всі програми, ігри та фільми, які ввійшли в рейтинг, зуміли здивувати компанію.

Для визначення переможців Google проводила двотижневе голосування, яке проходило з 11 листопада по 25 листопада.

Інші цікаві додатки

Компанія також виділила додаток Ablo – сервіс, який дозволяє знайти нових друзів по всьому світу.

Відзначили розробники і додаток "Звички", завдяки якому користувачі можуть виробляти в собі хороші постійні звички, на кшталт щоденної зарядки, медитації та споживання достатньої кількості води.

Переглянути повний список номінантів можна на офіційному сайті заходу.

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