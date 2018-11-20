Google оголосила дату запуску перших куль із інтернетом

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Google Loon запустять в 2019 році
Google Loon запустять в 2019 році / Фото з вільних джерел

Корпорація Google готує доволі амбіційний проект щодо поширення високошвидкісного вільного інтернету в проблемних місцях планети. Довгий час про проект не було жодної інформації і мережею почали ширитися чутки, що пошуковий гігант міг прикрити проект через його не перспективність, проте не все так сумно.

Про це повідомляє Geekon.

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Довга пауза в обговоренні даного питання була лише часом для команди Google на підготовку першого повноцінного запуску роздачі інтернету з повітряних куль в атмосфері. Відбудеться запуск вже в 2019 році і буде покривати мережею територію Кенії.

Для проекту покриття інтернетом ділянок Землі без доступу до будь-якої мережі, корпорація Google створила дочірню компанію Loon, яка є рівноправним підрозділом загального холдингу Сергія Бріна і Ларрі Пейджа – Alphabet.

Суть задуму полягає в запуску безперервно літаючих веж стільникового зв'язку, що працюють безкоштовно і дають вихід в інтернет людям в бідних країнах або в країнах в важкодоступному географічному положенні.

Перші кулі з інтернетом запустять в Кенії
Перші кулі з інтернетом запустять в Кенії

Інженери Loon вибрали для першого офіційного запуску мережі повітряних куль саме Кенію, зважаючи на абсолютну бідність африканської держави. У рейтингу покриття країн світу доступним інтернетом і стільниковим зв'язком, Кенія, а особливо її сільські райони, займає останні місця, а багато її жителів ніколи не користувалися інтернетом, вважаючи це розкішшю.

Компанія буде співпрацювати з оператором Telkom Kenya для доставки інтернету людям в настільки бідних районах країни.

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Теги: Техно Інтернет Кенія Google
Джерело: Техно
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