Google оголосила дату запуску перших куль із інтернетом

Корпорація Google готує доволі амбіційний проект щодо поширення високошвидкісного вільного інтернету в проблемних місцях планети. Довгий час про проект не було жодної інформації і мережею почали ширитися чутки, що пошуковий гігант міг прикрити проект через його не перспективність, проте не все так сумно.

Про це повідомляє Geekon.

Читайте також: Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка

Довга пауза в обговоренні даного питання була лише часом для команди Google на підготовку першого повноцінного запуску роздачі інтернету з повітряних куль в атмосфері. Відбудеться запуск вже в 2019 році і буде покривати мережею територію Кенії.

Для проекту покриття інтернетом ділянок Землі без доступу до будь-якої мережі, корпорація Google створила дочірню компанію Loon, яка є рівноправним підрозділом загального холдингу Сергія Бріна і Ларрі Пейджа – Alphabet.

Суть задуму полягає в запуску безперервно літаючих веж стільникового зв'язку, що працюють безкоштовно і дають вихід в інтернет людям в бідних країнах або в країнах в важкодоступному географічному положенні.



Перші кулі з інтернетом запустять в Кенії

Інженери Loon вибрали для першого офіційного запуску мережі повітряних куль саме Кенію, зважаючи на абсолютну бідність африканської держави. У рейтингу покриття країн світу доступним інтернетом і стільниковим зв'язком, Кенія, а особливо її сільські райони, займає останні місця, а багато її жителів ніколи не користувалися інтернетом, вважаючи це розкішшю.

Компанія буде співпрацювати з оператором Telkom Kenya для доставки інтернету людям в настільки бідних районах країни.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно