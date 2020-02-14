Google помилково опублікувала нові подробиці Android 11

Незважаючи на спроби інсайдерів дізнатися більше інформації про операційну систему Android 11, Google намагається не допускати витоків. Але одна помилка адміністраторів розділу для розробників показала багато цікавого. У мережі з'явився список нововведень, а саму операційну систему і зовсім запропонували випробувати авторам програм.

Протягом декількох годин спеціальний розділ офіційного сайту Google для розробників прикрашало запрошення до тестування Android 11 Developer Preview. Пізніше компанія закрила сторінку, повернувши колишній опис переваг і особливостей Android 10, повідомляє 9to5google.

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Схоже, що в Google стався випадковий фальстарт, і пропозиція була опублікована занадто рано. Проте інсайдери зв'язали таку ситуацію з тим, що перші бета-версії нової ОС в цьому році будуть доступні набагато раніше, ніж у випадку з Android 10.



Запрошення до тестування нового Android 11

Що відомо про Android 11

З особливостей, які були вказані в описі до Android 11, варто звернути увагу на кілька ключових пунктів:

зміна роботи програми після її виходу під нову ОС;

поліпшені засоби захисту користувальницької конфіденційності – їх повинні врахувати розробники додатків після виходу Android 11;

нові API, пов'язані з відправкою даних, роботою з медіа, біометрією, NNAPI та іншими функціями.

Окремо варто відзначити наявність пункту, пов'язаного з роботою інтерфейсу нової ОС на смартфонах з гнучкими дисплеями. Google вже створила SDK і емулятор для пристроїв на зразок Samsung Galaxy Fold, а з виходом Android 11 корпорація планує поліпшити підтримку таких гаджетів.

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