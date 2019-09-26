Google представила операційну систему Android 10 для бюджетних смартфонів

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Google представила операційну систему Android 10 для бюджетних смартфонів
/ Digital Trends

Компанія Google представила операційну систему для смартфонів початкового рівня – Android 10 (Go Edition). Окрім традиційної оптимізації швидкосту роботи на бюджетних пристроях, нова версія ОС отримала функцію шифрування даних та оновлений набір фірмових додатків.

Головні особливості нової версії ОС. За заявою Google, швидкодія нової Go-версії Android під час запуску програми зросла на 10% в порівнянні з торішньою, передає 9to5google.

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Ще одним нововведенням стало використання технології Adiantum, яка дає змогу бюджетним пристроям з обмеженими системними ресурсами шифрувати дані без шкоди для продуктивності.

Додатки. До набору стандартних додатків для бюджетних пристроїв додали Gallery Go – одне з останніх нововведень, створених командою Google Photos. Додаток оптимізовано для роботи в автономному режимі з використанням машинного навчання на пристрої для класифікації зображень: наприклад, фотографії домашніх тварин, портретні знімки і селфі автоматично будуть згруповані за категоріями.

Android 10 (Go Edition)
Перші смартфони під управлінням Android 10 (Go Edition) з'влять вже до кінця осені

Пошуковик Google Go, в свою чергу, примітний функцією читання веб-сторінок, а також обзавівся можливостями сервісу Google Lens.

Дата виходуи перших пристроїв. Перші пристрої під управлінням Android 10 (Go Edition) з'являться в продажу до кінця осені поточного року. За даними Google, за останні 18 місяців на ринок надійшло понад 1600 моделей пристроїв з Go-версією мобільної ОС.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Android Google Смартфони
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